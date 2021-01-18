«Атлетик» завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале «Барселону»

По ходу матча каталонцы дважды вели в счете. Однако «Атлетик» оба раза сумел восстановить паритет, а затем вырвал тяжелейшую победу в дополнительное время.В составе «Барселоны» голевым дублем отметился Антуан Гризманн (40-я, 77-я минуты). А у «львов» отличились Оскар де Маркос (42), Асьер Вильялибре (90) и Иньяки Уильямс (93).Стоит отметить, что в самой концовке дополнительного времени прямую красную карточку получил лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси, для которого это удаление стало первым в составе «Барселоны», и это при том, что он провел за нее вот уже 753 встречи. По информации испанских СМИ, за удар соперника по голове аргентинский форвард может быть дисквалифицирован на длительное время и будет вынужден пропустить от четырех до двенадцати матчей.Суперкубок Испании разыгрывается с 1982 года. Изначально трофей оспаривали только победители чемпионата и Кубка. Но с сезона-2019/2020 к борьбе за титул также стали допускать вице-чемпиона и финалиста Кубка страны.На полуфинальной стадии нынешнего мини-турнира «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна (основное и дополнительное время – 1:1, серия пенальти – 3:2). А «Атлетик» сломил сопротивление мадридского «Реала» (2:1).