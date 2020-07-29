Атаманов: сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан

Сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан. Такое мнение высказал член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

- У нас сегодня за многие годы утвердилась та модель развития, которая устраивает абсолютное большинство граждан страны, - сказал Георгий Атаманов. - Работают предприятия. Здравоохранение работает, образование работает, наука работает. Национальная безопасность имеет место быть. Мы сегодня спокойно ходим по улицам и днем, и ночью.

В свою очередь декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин отметил, что у альтернативных кандидатов есть толковые предложения, касающиеся развития страны. Вопрос в том, как их реализовывать.

- Но, сломав государственный механизм, ты реформу эффективно не проведешь, - подчеркнул он.