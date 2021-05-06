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Астрономы впервые проследили за рождением вспышки редкого типа сверхновых

Ученые впервые проследили за последними моментами жизни крупной звезды в галактике NGC 4666 перед ее превращением в редкий подтип сверхновой, механизмы рождения которого пока не до конца изучены. Об этом сообщила пресс-служба Королевского астрономического общества (RAS), пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Мы давно подозревали, что крупные звезды переживают серию мощных взрывов в их недрах в последние мгновения жизни перед превращением в сверхновые. Открытие прародителя сверхновой 2019yvr стало первым свидетельством того, что подобные проявления активности престарелых светил приводят к сбросу значительной части их внешних оболочек", – заявил научный сотрудник Северо-Западного университета в Эванстоне Чарльз Килпатрик, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Существует несколько типов сверхновых, чье поведение и свойства были хорошо изучены астрофизиками за последние полвека. Их яркость и другие свойства, как считали ученые, не может превышать определенных значений из-за ограничений, накладываемых тем, как проходит коллапс бывшего ядра звезд и как рождается волна разряжения в их недрах.

В последние годы ученые начали сомневаться в том, что они хорошо понимают те физические принципы, которые управляют рождением этих вспышек. Эти сомнения были связаны как с открытием так называемых "неудавшихся" сверхновых, погаснувших престарелых звезд, просто исчезнувших с небосвода, так и с обнаружением нескольких необычно ярких всплесков, выходящих за рамки теоретических пределов яркости.

Килпатрик и его коллеги уже несколько лет пытаются получить ответы на эти вопросы в рамках проекта YSE (Young Supernova Experiment). Используя роботизированный телескоп Pan-STARRS, астрономы отслеживают новые вспышки сверхновых и пытаются найти следы существования их прародителей на архивных снимках тех же областей неба, которые получали различные телескопы в прошлые годы и десятилетия.

Эти поиски помогли астрономам впервые увидеть звезду, которая породила вспышку относительно редкого подтипа сверхновой (Ib). Как сегодня считают ученые, они возникают в результате взрыва крупных светил, почти полностью лишенных всех запасов водорода, кремния и некоторых других элементов.

Одна из последних вспышек такого рода, сверхновая 2019yvr, была зафиксирована в конце декабря позапрошлого года в близлежащей галактике NGC 4666, расположенной в 54 миллионах световых лет от Млечного Пути. Это событие привлекло внимание десятков научных групп, наблюдавших за вспышкой при помощи крупнейших наземных и космических обсерваторий.

Локализовав положение этой вспышки внутри галактики, астрономы изучили снимки этой области космоса, полученные "Хабблом" и прочими мощными телескопами примерно за два-три года до появления вспышки 2019yvr. На месте сверхновой они обнаружили очень крупную и при этом холодную желтую звезду, чей радиус был в 300 раз больше, чем у Солнца, а масса – в 20 раз.

"Мы никогда не сталкивались с чем-то подобным. В прошлом мы предполагали, что сверхновые подобного типа порождают горячие синие звезды, лишившиеся большей части их внешних оболочек. Проблема заключается в том, что низкая температура и желтый цвет открытой нами звезды были возможны только в том случае, если ее внешние оболочки состоят из водорода. Это, в свою очередь, исключается результатами замеров спектра самой сверхновой. Ни одна теория пока не способна объяснить это", – продолжил Килпатрик.

Подобные разночтения, как предполагают астрономы, могут объясняться тем, что умирающая звезда сбросила свои внешние оболочки в последние месяцы жизни перед взрывом. Дальнейшие наблюдения за 2019yvr и анализ архивных снимков, как надеются ученые, помогут им проверить эту теорию и найти полноценное объяснение того, как возникают подобные сверхновые и как выглядят порождающие их звезды.
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