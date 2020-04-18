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  2. Астрономы следят за "звездным танцем" вокруг сверхмассивной черной дыры

Астрономы следят за "звездным танцем" вокруг сверхмассивной черной дыры

Благодаря наблюдениям стало понятно, что звезда двигается в точном соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна, сообщает Европейская южная обсерватория.


Астрономы с помощью огромного телескопа провели наблюдения за звездой, которая вращается вокруг сверхмассивной черной дыры.

В итоге наблюдения показали, что звезда двигается в соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. При этом орбита звезды образует "розетку", а не эллипс, который соответствовал бы ньютоновской теории гравитации. Этот долгожданный результат получен из измерений, проводившихся со все увеличивающейся точностью на протяжении более 30 лет.

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