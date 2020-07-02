Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Астрономы открыли самую тяжелую землеподобную планету

Астрономы открыли самую тяжелую землеподобную планету

В созвездии Печи астрономы нашли самую крупную из известных науке каменистых экзопланет: она в 39 раз тяжелее Земли. Эта планета представляет собой оголенное ядро газового гиганта, с которого ее звезда "содрала" все внешние оболочки, информирует ТАСС.

Фото: ТАСС

"Планета TOI 849b — это самый тяжелый землеподобный мир, плотность которого эквивалентна плотности нашей планеты. Мы предполагаем, что изначально она была похожа на Юпитер, ее покрывало большое количество гелия и водорода. Их отсутствие говорит о том, что мы имеем дело с оголенным ядром планеты", — прокомментировал работу один из ее авторов, планетолог из Уорикского университета (Великобритания) Дэвид Армстронг, пишет научный журнал Nature.

За последние несколько лет астрономы открыли более тысячи экзопланет и несколько тысяч кандидатов на эту роль. Большинство из них относится к так называемым горячим юпитерам — планетам с массой, похожей на Юпитер, но которые располагаются к звезде гораздо ближе: еще ближе, чем Меркурий находится к Солнцу.

Однако ученые все чаще находят менее крупные планеты, размер которых сопоставим с Землей. Растущее количество потенциальных двойников нашей планеты заставляет астрономов задуматься о том, может ли на них существовать жизнь.

Три года назад астрономы, которые работали с космическим телескопом Kepler, выяснили, что относительно небольшие экзопланеты можно четко разделить на две группы — суперземли, масса которых превышает земную не более чем в 10 раз, и мининептуны, их масса в десятки раз больше, чем у нашей планеты.

Эти планеты радикально отличаются друг от друга по внешнему виду. Первые по физическим свойствам, внешнему виду и устройству похожи на увеличенные копии Земли, тогда как вторые — это миры-океаны или "карликовые" газовые гиганты. Небольших планет, которые нельзя отнести ни к одному из таких типов, за последние годы почти не находили, поэтому промежуток между ними ученые назвали "нептуновой пустыней".

Изучая снимки космической обсерватории TESS, Армстронг и его коллеги открыли пока самый необычный пример планет из этой пустыни. Чтобы найти такие планеты, этот телескоп отслеживает периодические потускнения в свечении звезд. Такое потускнение может произойти из-за того, что планета при вращении вокруг звезды временно "загораживает" ее свет для телескопа.

Внимание астрофизиков привлекла планета TOI 849b, которую TESS недавно открыл рядом с солнцеподобной звездой в созвездии Печи. Система этой звезды находится в 700 световых годах от Земли. TOI 849b расположена на относительно небольшом расстоянии от звезды и совершает оборот вокруг нее всего за 18 часов. Из-за этого температура на ее поверхности должна быть более 1800 кельвинов (1526 °С).

Данные TESS показали, что радиус планеты был примерно в 3,5 раза больше, чем у Земли, из-за чего ученые сперва причислили ее к числу типичных "горячих мининептунов". Проследив за TOI 849b с помощью спектроскопа HARPS, который установлен на один из телескопов Европейской южной обсерватории в Чили, Армстронг и его команда выяснили, что эти представления были ошибочными.

Этот прибор может открывать экзопланеты и изучать их свойства, отслеживая, как гравитационные взаимодействия между звездой и ее спутниками влияют на структуру спектра светила. Благодаря такому подходу, в отличие от методики работы Kepler и TESS, астрономы могут очень точно вычислять массу и плотность экзопланет.

В результате оказалось, что TOI 849b примерно в 39 раз тяжелее Земли. Это говорит о том, что ее плотность составляет как минимум 5,2 г/см3. Этот показатель почти идентичен плотности нашей планеты. Это исключает, что TOI 849b может быть планетой-океаном или газовым гигантом.

Как предполагают ученые, эта планета представляет собой "голое" ядро газового гиганта размером с Юпитер, который или лишился своих газовых оболочек в результате гравитационных взаимодействий со звездой или столкновения с другой планетой, или не успел сформировать их в процессе рождения звездной системы TOI 849.

Как именно это произошло, астрономы пока не знают. Однако само по себе открытие TOI 849b говорит о том, что такие миры могут существовать. Благодаря их изучению астрономы смогут понять, как устроены недра таких гигантских землеподобных планет и какие экзотические формы материи могут присутствовать в их центральных регионах с высоким давлениями и температурой. Они станут новым полигоном для проверки теорий формирования планет, заключают Армстронг и его коллеги.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области России
Минимум семь человек погибли в Индии при взрыве на фабрике
На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса
Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил
В Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Названы самые опасные позы для сна
Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире
На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе прошла встреча ветеранов Беларуси, России и Латвии
В Гомеле спасатели помогли малышу, голова которого застряла между прутьями ограждения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зазеркалье
Погода 6 июля: до +30°С и кратковременные дожди
50 871 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Беларуси
Невролог объяснил, почему возникает мигрень
Названы самые популярные фильмы 90-х годов
Грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья в Докшицком районе
Мужчина погиб на пожаре в Гродно
Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и испытала шок
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Польша выбирает путь
Тремя матчами завершится 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Александр Карпицкий: диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества
Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30
В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты
Машиностроение Беларуси — это серьезные научные заделы на будущее
Канье Уэст захотел стать президентом США
Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
Лукашенко поздравил лидера Венесуэлы и граждан этой страны с Днем Независимости
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Уроки демократии
Интерес к производству «зеленой» электроэнергии остается высоким – «Белэнерго»
Реконструкция операции «Багратион», День белорусского бренда в Витебске и новый рекорд гродненского «Немана». Главное за субботу
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
Гороскоп на 6 июля
Формула-1. Первая квалификация нового сезона. Вопреки пандемии
Президент Украины потребовал от МВД не допустить эскалации уличного насилия
В Цюрихе тигр загрыз работницу зоопарка
Появились подробности о состоянии Геннадия Хазанова
«Неман» одержал седьмую победу подряд, с минимальным счетом обыграв «Ислочь»
В московской больнице пенсионер забил насмерть ходунками соседа по палате
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Идеальный велосипед
Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Италии
Жительница Нью-Йорка установила рекорд по поеданию хот-догов
Репортеры президентского пула об открытости Лукашенко: Он отвечает на самые острые и даже провокационные вопросы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ