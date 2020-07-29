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Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса

Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.

© Depositphotos / Juric.P

РИА Новости пишет, что открытие было совершено благодаря космической обсерватории Integral, предназначенной для изучения объектов в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне. В конце апреля этого года сканеры обсерватории наблюдали за магнетаром SGR 1935+2154, обнаруженным шесть лет назад. Зафиксировав активность магнетара, ученые выяснили, что он излучал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны.

Система оповещения, установленная на Integral, мгновенно известила о вспышке обсерватории всего мира, что позволило ученым детально изучить его источник. Так, канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал быстрый радиовсплеск высокой мощности, причем радиоволны исходили со стороны SGR 1935 + 2154.

"Мы никогда раньше не наблюдали от магнетара излучение радиоволн, напоминающее быстрый радиовсплеск", – рассказал ведущий автор исследования Сандро Мерехетти из Национального института астрофизики в Милане.

По его словам, это первая наблюдаемая связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками. "Это действительно важное открытие, которое поможет нам сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений", – отметил он.

Ранее астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института рассказал, что астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Тогда исследователи предположили, что источником радиовсплеска стал магнетар SGR 1935+2154.

Магнетары – особый класс нейтронных звезд, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной. Они обладают сильнейшими магнитными полями.

Быстрые радиовсплески – регистрируемые радиотелескопами мощные периодические радиосигналы миллисекундной длительности, идущие из глубин Вселенной. Впервые они были обнаружены в 2007 году, их природа остается неизвестной.
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