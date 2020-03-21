Астрономы измерили силу космических "цунами"

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, — прокомментировал исследование один из его авторов, профессор Политехнического университета Виргинии (США) Наум Арав.Практически все астрономы сейчас уверены, что в ядрах каждой крупной галактики располагается как минимум одна сверхмассивная черная дыра. Они постоянно захватывают и поглощают окружающее их вещество. Кроме того, они выбрасывают часть этого вещества в межгалактическое пространство в виде так называемых джетов — узких пучков плазмы, которая разогрета до сверхвысоких температур и разогнана до околосветовых скоростей. Благодаря этому подобные объекты — астрономы также называют их квазарами — являются самыми яркими во Вселенной.Космологи предполагают, что именно из-за подобных выбросов плазмы новые звезды в пределах таких галактик практически не формируются. Дело в том, что облака горячего газа, которые выбрасывают квазары, не дают холодным облакам водорода из межзвездной среды проникнуть внутрь этих галактик.Арав и его коллеги получили первые практические подтверждения этой гипотезы. В ходе своей работы они изучили выбросы 13 особенно ярких квазаров с помощью орбитальной обсерватории "Хаббл". Ученые впервые точно измерили длину этих выбросов, а также скорость, с которой они движутся через межгалактическое пространство.Эта информация, как объясняет Арав, была критически важна для того, чтобы оценить, как много материи и энергии переносят подобные выбросы сверхмассивных черных дыр. В прошлом было достаточно сложно сделать это из-за того, что у ученых не было надежных методик наблюдения за самой горячей и ионизированной частью джетов квазаров.Авторы статьи обошли эту проблему, обратив внимание на несколько галактик, которые относительно близки к Земле. Выбросы сверхмассивных черных дыр в их центрах были особенно плотными и яркими. Астрономы изучили их с помощью спектрографа COS, который установлен на борту "Хаббла".Полученные данные показывают, что джеты квазаров оказались значительно мощнее и быстрее, чем предполагали теоретики. Это было связано с тем, что ученые раньше просто не видели большую часть материи, которую переносят самые горячие их части. Некоторые из них движутся со скоростью в 70 млн км/ч.Как показывают расчеты Арава и его коллег, общего количества энергии, которая заключена в примерно половине этих выбросов, вполне хватает для того, чтобы полностью прекратить приток новых порций холодного газа в те галактики, где находятся эти квазары.Исследователи считают, что это усиливает позиции теорий, которые связывают "смерть" многих близлежащих галактик с чрезмерно высокой активностью их центральных черных дыр. Дальнейшее изучение этих "космических цунами", как надеются астрофизики, поможет космологам сформулировать новые теории, которые описывали бы процесс эволюции галактик и всей Вселенной в целом.