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Астрономы доказали, что на поверхности Венеры есть активные вулканы

Сразу 37 геологических образований на поверхности Венеры могут быть "живыми" вулканами: палеонтологи считают, что они извергались относительно недавно по геологическим меркам. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Geoscience.


"Мы впервые выделили конкретные структуры на поверхности Венеры и показали, что они представляют собой не древние, а вполне активные современные вулканы. ​Возможно, что часть из них пока спит, но они не "мертвы". Это говорит о том, что недра Венеры до сих пор очень активны с геологической точки зрения", – рассказал один из авторов исследования, профессор Мэрилендского университета (США) Лоран Монтеси, пишет ТАСС.

Венера образовалась почти в тех же условиях, что и Земля, однако по внешнему виду и устройству она сильно отличается от нашей планеты. Сейчас на Венере практически нет воды, ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до 462 °С, а почти плоская поверхность покрыта следами относительно недавних извержений вулканов.

Как показывают простые компьютерные модели климата Венеры, в далеком прошлом она должна была походить на Землю. На Венере могли быть большие запасы воды и относительно мягкий климат. Поэтому астрономы сейчас гадают, из-за чего такая благополучная на вид планета как минимум миллиард лет назад превратилась в тот адский мир, который она представляет собой сейчас.

Помимо этого, ученые достаточно давно пытаются понять, происходят ли в недрах Венеры геологические процессы. До недавнего времени узнать это было практически невозможно из-за того, что атмосфера Венеры очень плотна, а на борту зонда "Акацуки" – единственного аппарата на орбите планеты – нет соответствующих инструментов.

Анализируя радарные фотографии и снимки, которые еще в начале 1990-х годов получил американский межпланетный зонд "Магеллан", Монтеси и его коллеги нашли на поверхности Венеры сразу 37 активных вулканов. На этих изображениях можно увидеть структуры, которые геологи называют "венцами".

Они представляют собой ступенчатые возвышенности с крупной впадиной в центре. Предположительно, венцы формировались в далеком прошлом после подъема так называемых плюмов. Так ученые называют вертикальные потоки горячей магмы, которые поднимаются от ядра планеты к ее поверхности. В прошлом ученые предполагали, что такие геологические процессы на Венере давно прекратились. Однако геологи не могли точно оценить возраст венцов из-за того, что не понимали, как устроены недра планеты.

Американские планетологи попытались восполнить этот недостаток. Для этого они создали компьютерную модель, которая детально описывает формирование венерианских венцов, и сопоставили результаты ее работы со снимками "Магеллана".

Оказалось, что эти объекты относительно недолговечны. По мере охлаждения плюма они быстро оседают, разрушаются из-за эрозии, в результате чего всего за 30–40 млн лет, короткое время по меркам геологии, венцы приобретают совершенно иной облик.

Опираясь на это открытие, ученые вычислили возраст нескольких десятков венерианских венцов. Оказалось, что почти четыре десятка из них образовались совсем недавно: не позже чем 1,5 млн лет назад. Среди них и самая крупная подобная структура – венец Арамаити, которая расположена на Земле Афродиты в южном полушарии Венеры.

Открытие этих потенциальных источников венерианского вулканизма, как отмечают исследователи, будет особенно интересно для специалистов будущих венерианских миссий, в том числе европейского зонда-картографа EnVision и российско-американской миссии "Венера-Д", спускаемый модуль которой должен будет долгое время работать на поверхности Венеры.
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Фото: РЕЙТЕР
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