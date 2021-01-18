Астрология для родителей: как воспитывать детей, согласно их знакам зодиака

Фото:

cosmo.ru

Фото:

astromix.net

Фото:

sunmag.me

Фото:

uznayvse.ru

Фото:

sunmag.me

Фото:

vedmochka.net

Фото:

astrology.unian.net

Фото:

uznayvse.ru

Фото:

uznayvse.ru

Фото:

uznayvse.ru

Фото:

uznayvse.ru

Фото:

astrology.unian.net

Фото:

sunmag.me

Маленькие– непоседливые, активные и независимые. Это дети огня, им покровительствует планета Марс – она и наделяет представителей знака лидерскими качествами, силой и энергичностью. Поэтому родители должны понимать, что их ребенок не из тех, кто будет сидеть на месте. Можно организовать дома спортивный уголок или отправить малыша с самого раннего возраста заниматься в какую-либо спортивную секцию. Так как Марс – планета агрессии, в некоторых моментах ребенок может не контролировать свои эмоции и даже быть грубым. В воспитании ему нужна твердая рука, дисциплина и никакой вседозволенности.– обозначила эксперт.В детственуждается в надежности и безопасности: для таких ребят очень важна стабильность. Они могут противиться переменам из-за неспособности быстро к ним адаптироваться. Часто представители этого знака любят что-то коллекционировать либо собирать. Также у них рано появляется интерес к деньгам. Важно научить ребенка легко расставаться с ненужными вещами, нести ответственности за свое пространство, бережно относиться к деньгам.настроение – самая непостоянная вещь на свете. Такие дети быстро переключаются, с такой же скоростью усваивают новую информацию. Главные их потребности – узнавать новое, получать впечатления и эмоции, быть понятыми и услышанными. Мамы и папы должны понимать, что с ребенком нужно проговаривать переживания и эмоции. В противном случае, он станет нервным и суетливым. Ваше чадо, скорее всего, будет радовать и удивлять своими ранним развитием и успехами в учебе. Такие дети любят путешествовать, ходить по магазинам, в гости, посещать разные кружки. Могут делать несколько дел одновременно, но легко отвлекаются. Лучше всего развивать в них усидчивость, терпение, концентрацию внимания, дисциплину, вдумчивость.Ребенок– очень чувствительный и эмоциональный. Настроение, чаще всего, зависит от других людей. Главная ценность для таких ребят – дом, семья и мама. Важно, чтобы с мамой у ребенка были теплые и доверительные отношения. Рекомендуется регулярно поощрять самостоятельность и находчивость малыша.– посоветовала Катерина Кондратенко.Маленькие– обаятельные, харизматичные, чересчур активные и иногда очень ранимые. Нужно позаботиться о том, чтобы ребенок посещал различные секции и кружки и обеспечить ему активный досуг на свежем воздухе. Вообще, Львы рождаются с чувством собственного величия – такая позиция тоже требует особенного отношения. У них серьезные желания и амбиции уже с детства. Маленького Льва очень легко сломать и сбить с пути, если постоянно указывать на его недостатки. Родители должны донести до детей: чтобы реализовать себя, нужно прикладывать усилия и не опускать руки при малейшей неудаче.Ребенок– сдержанный и спокойный, терпеливый и аккуратный. Эти ребята обладают критическим умом и их главное качество – интеллигентность. У ребенка Девы с раннего возраста есть потребность помогать другим людям, быть полезным. Эти малыши отличные помощники по дому. У них нет проблем с учебой, но это при условии, что с ребенком занимаются родители и проявляют заботу и внимание.– поделилась эксперт.Детиочень чувствительные и восприимчивые к критике. Они тонко чувствуют прекрасное и умеют внести гармонию. Такие ребята довольно мягкие – важно, чтобы родители научили ребенка ценить себя и отстаивать свои интересы, а также уметь сказать «нет». Психика ребенка будет очень страдать, если в доме конфликты и ссоры. С раннего детства представители этого знака проявляют интерес к музыке, танцам, поэзии и живописи. Родителям рекомендуется развивать в детях творческие способности и не ограничивать их в этом.Маленькиене по годам умны, с чувством юмора. Скорпионы уже в детстве думают, что мир кружится вокруг них. Возможно, так и есть. Эти дети могут манипулировать не только детьми, но и взрослыми. Родители должны понимать, что наказаниями и ограничениями они точно не добьются нужного результата. Маленькие Скорпионы должны иметь свободу и право выбора, иначе они будут конфликтовать с родителями и другими ребятами. К слову, со сверстниками им не так-то просто – эти ребята довольно скрытные, им тяжело доверять людям.очень быстро развиваются и обучаются. Родители должны помочь ребенку понять, в какой сфере он хочет развиваться: круг их интересов может быть очень широк. Лучше всего увлекать ребенка, делать его детство ярким и насыщенным, не давать ему скучать и грустить. Эти детишки всегда душа компании: будь то игра в садике или праздничный ужин с гостями дома. В учебе эти мальчишки и девчонки обычно проявляют всю свою смекалку и сообразительность, они очень старательные и целеустремленные.– упрямцы с самых пеленок. При чем их главная ошибка в том, что они могут по несколько раз наступать на одни и те же грабли, но выводов не делать. Родители должны обращать на это внимание и предостерегать своих детей от ошибок. Маленького Козерога нужно приучить к дисциплине и четкому распорядку дня. Дайте ему понять, что он значим и важен в доме. Несмотря на то что Козерог очень медлителен и настырен, не торопите его и не осуждайте.– с детства одиночки. Они прекрасно себя чувствуют наедине с собой, в то время как другие дети играют шумными компаниями. Поскольку у них часто меняется настроение, родителям стоит быть внимательными и чуткими. Они должны научиться чувствовать своего ребенка. Такие дети очень артистичны, так что родителям следует развивать их творческие таланты.– пожалуй, самые ранимые и чувствительные из всех детей. Ребенок нуждается в наставнике, который научит не так остро реагировать на внешние раздражители. Ребенку нужно очень много внимания и активный досуг. Если правильно выстроить отношения, дети будут доверять и во всем прислушиваться к родителям.