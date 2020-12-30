Специалисты рассказали, каким знакам зодиака повезет в наступающем году Белого Металлического Быка, сообщает РИА Новости.
По словам астрологов, следующий год может стать труднее предыдущего, но есть знаки, которым точно будет сопутствовать удача.
Отмечается, что людей под астрологическим знаком Овна к весне 2021 года ждет карьерный рост и, соответственно, увеличение доходов. Кроме того, улучшения произойдут и в отношениях с близкими.
Настоящую любовь уготовил Металлический Бык Близнецам. Если данный знак зодиака имеет серьезные отношения, то, возможно, они могут привести к свадьбе.
По словам специалистов, символ наступающего года любит трудолюбие, поэтому финансово удачным год станет для Весов, которые славятся этим качеством. Отмечается, что рожденные под этим знаком будут купаться в настоящем денежном дожде.
Астрологи рассказали, что самым удачливым знаком в наступающем году будет Стрелец. С апреля 2021 года людей этого знака зодиака ожидает много внезапных радостных событий и в личных, и в финансовых отношениях, и в карьере.
Фото: pixabay.com
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Астрологи перечислили удачливые в 2021 году знаки зодиака
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