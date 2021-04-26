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Астролог рассказала, мужчины каких знаков зодиака самые надежные и семейные

Астролог Анна Карпеева рассказала, мужчины каких знаков зодиака создают крепкие семьи, а какие, наоборот, свободолюбивые и непостоянные. Полезными советами эксперт поделилась во время интервью блогеру Тане Гузенко, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

Фото: pixabay.com

Овен

Как сказала специалист, этот знак зодиака склонен добиваться женщину. Правда, срок его любви невелик – всего два года. Потом возможна утрата интереса. Его избранница может этого избежать, если будет находиться в постоянном движении, не нужно лениться удивлять своего партнера. Чтобы удержать такого мужчину, нужно быть разной – у Овна очень много сил и энергии, которые он, в свою очередь, готов отдавать своей второй половинке. Очень важно, чтобы она была примерной матерью и успешной в карьере. 

Телец

Эти мужчины очень стабильны в отношениях, для них нехарактерны временные увлечения или случайные связи. Они предусмотрительны и осторожны – как и все знаки Земли. Тельцу, как приверженцу комфорта, нужны гармоничные отношения. Он не потерпит необоснованных претензий и скандалов. Вторая половинка не должна давать Тельцу никаких поводов для ревности, его может очень разозлить, если его дама проявляет интерес к противоположному полу. За этим может последовать месть. Если мужчины-Тельцы начинают какие-то отношения, то с расчетом на стабильность и крепкий союз. Тельцы, по словам астролога, очень щедрые и готовы максимально вкладываться в свою женщину. При этом она отметила, что представители этого знака довольно поздно вступают в брак – примерно к 40 годам. 

Близнецы

Их легко завоевать. У вас должны быть одинаковые интересы. Вы должны быть единомышленниками. Ты должна любить путешествовать. Они максимально щедрые, но  заработки у них стихийные – то нет, то есть. Женщина должна быть к этому готова. Они очень внушаемые, ими управляет Меркурий. То есть, возможно, они попали в какую-то компанию и им кто-то сказал, мол, ваша женщина не очень, эти мысли потом не дадут им покоя. Близнецам подходят Стрельцы и в принципе знаки воздушной стихии. Девы и овны также подходят. 

Рак
Представители этого знака – самые семейные из всех. Так как Раки очень эмоциональны, они предпочитают более сдержанных партнеров. Рядом с ними должна быть сильная женщина. Астролог отметила, что завоевать таких мужчин довольно просто. По ее словам, Раки очень романтичны, но частенько могут впадать в депрессивные состояния. Поэтому в такие моменты женщина должна проявлять всю свою стойкость и характер, брать все в свои руки. 

Лев
Чтобы завоевать таких мужчин, нужно просто делать им как можно больше комплиментов. Представителям этого знака нравится тешить свое самолюбие. Львы очень ответственно подходят к выбору спутницы жизни: она должна соответствовать требованиям. Самое главное, пожалуй, то, что вы должны их восхищать. Львы любят, когда рядом с ними яркие личности: красивые не только внешне, но и внутренне. Главный их недостаток – чрезмерная гордость. Львы всегда поступают по-своему и не терпят, если кто-то критикует их образ жизни.  

Дева
Эти люди всегда добиваются чего хотят. Они часто успешные и состоятельные. И пока всего этого у них не будет, о браке и речи идти не может. Девы приводят женщину в свой дом, когда понимают, что достигли определенных высот. При выборе дамы сердца эти мужчины очень долго выбирают и анализируют. Чаще всего им симпатизируют образованные, вежливые и скромные девушки. Но и внешние данные не на последнем месте: мужчины-Девы при знакомстве могут обращать внимание даже на женский маникюр. Для них также очень важно, чтобы женщина была хорошей матерью. 

Весы
Как рассказала астролог, у Весов зачастую первый брак неудачный. А вот второй уже на всю жизнь. Весы просто не представляют свою жизнь без партнера, вне отношений они не чувствуют себя полноценными. Астролог также отметила, что одинокого мужчину-Весы встретить довольно тяжело. Так как представителями этого знака управляет планета Венера, отношения для них всегда будут в приоритете. Но, по словам астролога, и Весы и все знаки стихии воздуха не прочь погулять и сходить налево. К минусам она отнесла то, что такие мужчины могут быть чересчур жестокими. Это и есть причина большинства разводов. Также, как и в любви, Весы зависимы от дружеских и партнерских отношений. 

Скорпион 
Эти мужчины отличаются чувством собственности. Они просто обожают контролировать все и везде. Сначала девушка оправдывает тотальный контроль чрезмерной любовью, но потом понимает, что это больше похоже на болезнь. Такое давление и правда вынести непросто: справляются только очень сильные духом женщины. По словам астролога, Скорпионы довольно жадные. Это обусловлено их властностью и мстительностью. Она добавила, что идеальная пара для таких людей – Раки и Рыбы. 

Стрелец
Астролог назвала этот знак самым легким и беззаботным. Такие мужчины одаривают своих женщин вниманием, окружают заботой и не скупятся на подарки. Они стопроцентные однолюбы. В основном, как отметила эксперт, они женятся в возрасте 24 или 36 лет. Их привлекают легкие и нетребовательные девушки, при этом ухоженные и очень симпатичные. Стрельцы слишком переменчивые. И если вы хотите притянуть к себе такого мужчину, придется разделять с ним его увлечения. Например, взять в руки удочку и освоить рыбалку. 

Козерог
Эти мужчины очень властные. Их вторые половинки должны быть примерной матерью, с хорошим образованием и карьерой. Они считают, что их жена должна уметь себя обеспечить. Часто выбирают себе партнера по статусу. У мужчин-Козерогов возможен кризис в возрасте 50 лет. Кстати, в это время они могут уходить из семьи. Но только в том случае, если дети уже повзрослели. Такие мужчины очень семейные и заботливые. 

Водолеи
По словам Анны Карпеевой, мужчины-Водолеи довольно поздно отправляются в загс создавать семьи. Часто случается, что Водолеи связывают себя узами брака с девушкой, с которой давно дружат. Резко вступить и резко выйти из брака – это про Водолеев. Представители этого знака часто разводятся, им больше по душе гражданские браки. Они не привыкли менять свою свободу на что-то еще. Кстати, такие мужчины нередко выбирают себе в жены представительниц других национальностей. 

Рыбы 
Рыбы очень семейные, обожают детей и считают их смыслом жизни. Это характерно для всех знаков стихии Воды. Мужчины-Рыбы не ветреные, неторопливые, очень щедрые и романтичные. Они напоминают настоящих рыцарей. Отличные союзы у них получаются с Раками и Козерогами. К минусам таких мужчин астролог отнесла пристрастие к алкоголю и склонность к игровым зависимостям. 
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