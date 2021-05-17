Астролог Ольга Стелла назвала четыре знака зодиака, для которых два первых летних месяца будут очень удачными. Об этом эксперт рассказала на своем YouTube-канале.
Везунчиками она назвала Рыб. Представителей этого знака зодиака ожидают счастливые изменения. Астролог советует не бояться своих желаний и загадывать их – все сбудется с большой вероятностью. Это время подходит для укрепления отношений, улучшения внешности и даже для открытия собственного бизнеса. Возможен прорыв в карьере, откроются новые горизонты.
Первые летние месяцы у Львов пройдут под знаком финансов. Эти люди могут запросто привлечь деньги – например, заработать на инвестициях или выиграть в лотерею. Вполне возможны новые романы, это лето в принципе может стать очень ярким и романтичным. Привлекательность Львов не будет знать границ: находящиеся в поиске своих вторых половинок люди могут встретить человека, которого ждали всю жизнь.
Весы в июне и июле смогут добиться больших результатов в любой деятельности, при этом особо не прикладывая усилий. Следует всего лишь показать свое желание и работоспособность – вас тут же заметят. В этот период важно уделить время своему здоровью, хорошо также отправиться в путешествие и отдохнуть.
Скорпионов ждет фортуна, удача, много праздников и веселых событий. Радостные новости они получат от близких людей. Успех будет сопровождать представителей этого знака во всем. Если найти новое хобби, со временем оно вполне может перерасти в профессию и источник дохода.
Фото: pixabay.com
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Астролог рассказала, для каких знаков зодиака лето 2021-го будет удачным и счастливым
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