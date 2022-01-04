Астролог рассказал, как нужно вести себя в 2022 году

Астролог Кали Шанкар в новом выпуске шоу "Это надо обсудить" на YouTube-канале "FAMETIME TV" заявил, что 2022 год будет сложный.
– Дело в том, что с приходом коронавируса наступил и непростой период нахождения Сатурна в знаке зодиака Козерог. COVID-19 напрямую связан с этим транзитом. Каждые 30 лет на 2,5 года Сатурн попадает в этот знак. В прошлый раз во время этого явления распался СССР и рухнула Берлинская стена, которая была построена также тридцать лет назад – в 1961 году. Сатурн – это владыка предназначения, самый консервативный и строгий наблюдатель за тем, чем мы занимаемся. И в эти 2,5 года он вполне может заставлять нас заниматься чем-либо толковым. Это состояние полно событий, которые побудят нас задуматься о главном. Думаю, пандемия таким событием и является: мы стали больше находиться дома, проводить время с близкими. Эти 2,5 года и правда лучше минимизировать развлечения, – объяснил специалист.
Астролог добавил, что Сатурн обязательно станет на сторону трудоголиков и людей, которые всецело отдаются работе.
– Период Сатурна в Козероге закончится в начале 2023 года. После чего он переместится в созвездие Водолея: и те, кто будут сейчас много работать, получат за свой труд отличное вознаграждение. А те, кто развлекаются и сидят дома, очень от них отстанут. Будет серьезное расслоение, – добавил Кали Шанкар.
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