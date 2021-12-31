Астролог поделилась прогнозом на 2022 год

Астролог Анастасия Воскресенская опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала, чего стоит ждать от нового года.
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– Напомню, в начале 2021-го попадание в интерпретацию квадрата Сатурна с Ураном вызвало массу обсуждений. Мы проживаем интересное время. Но период кардинальных изменений для нас наступит в 2023-м, особенно в 2024 году. Период между 2020 и 2024 – это переходное время, оно характеризуется длинным шлейфом преобразований, серьезных фоновых изменений и теневых, внутренних процессов, которые приведут нас в дальнейшем к совершенно новой реальности. Да, это так, после 2024-го начнется совершенно новое время, но важно, что фундамент для него закладывается уже сейчас, – рассказала специалист.
Астролог пояснила, что множество наиважнейших перемен будущего кроется в мелких преобразованиях, скрытых от широкой публики процессах, новых законах и правилах, которые приходят в нашу повседневность.
– Следует понимать, что скрытые процессы имеют гораздо большее значение, чем что-то масштабное. Нельзя сказать, что 2022 год имеет какую-то одну ведущую тему или событие. Год важный, да, но большая часть его событий – продолжение историй этого года. Но в целом он будет спокойнее, чем уходящий год, – уточнила она.
По словам Анастасии Воскресенской, год Водяного тигра наступит 1 февраля.
– Своей кошачьей поступью он приведет нас в чуть более мягкие энергии, но при этом глубокие, тихие и таинственные. На пьедестал попадут именно серые кардиналы, а все сливки снимут персонажи, которых мы даже не видим. Это важный повод смотреть вглубь и не ориентироваться на внешние процессы, которые на самом деле довольно обманчивы и являются лишь красивой декорацией для масс, – сказала она.
Астролог обратила внимание на то, что квадрат Сатурна и Урана, который был главной темой 2021-го, не утратит свою актуальность. А это значит, что мы можем столкнуться с борьбой границ и свобод, стабильности и революционности, привычного и передового.
Астролог рассказала о самой важной точке года:
– Тон и смысл нового года задаст соединение Юпитера и Нептуна в знаке зодиака Рыбы: такое событие бывает раз в 13–14 лет. Первую половину года стоит ловить удачу за хвост, она будет на нашей стороне. Плоды этого мы можем ощущать и в последующие годы. На время в обществе снизится градус негатива и агрессии, что позволит познать многие глубокие стороны реальности. Нахождение Юпитера в Рыбах принесет прозрение, новые идеи, которые также дадут о себе знать в будущем. Актуальна будет вера в лучшее, возможно объединение нескольких людей с общей идеей. Это время будет золотым для творческих личностей. Так как Нептун отвечает за медицину и биологию, эти сферы точно не останутся без внимания, – объяснила она.
В мае Юпитер выйдет из знака Рыбы и на полгода перейдет в знак Овна. Тогда начнется более динамичное движение. Уже в декабре Нептун снова войдет в Рыбы: мы замедлимся, расслабимся, актуальной станет тема болезней и вирусов, подчеркнула эксперт.
В 2022-м, как пояснила она, нас ждут четыре затмения. Они произойдут на оси ресурсов. Людей будут особо волновать их сбережения и имущественные вопросы.
Астролог также рассказала, что Рыбы, Стрельцы, Девы и Близнецы весной могут посеять то, что даст отличные плоды. Больше всего возможностей будет у Рыб и Стрельцов, для них этот год станет по-настоящему счастливым. Лилит перейдет в знак Рака в апреле: череда испытаний и лжи для Близнецов окончена. Период удачи для Овнов – с мая по конец октября.
– В новом году появится возможность открыть свое сердце чему-то по-настоящему важному, глубокому, тонкому. Это время духовных преобразований, поиска смыслов и любви. Если мы будем действовать из принципа любви, то любые преграды будут разрушены. В наступающем году желаю всем крепкого здоровья, успехов и реализации всех ваших планов! – завершила пост она.