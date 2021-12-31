Астролог поделилась прогнозом на 2022 год

Фото:

pixabay.com

– рассказала специалист.Астролог пояснила, что множество наиважнейших перемен будущего кроется в мелких преобразованиях, скрытых от широкой публики процессах, новых законах и правилах, которые приходят в нашу повседневность.– уточнила она.По словам Анастасии Воскресенской, год Водяного тигра наступит 1 февраля.сказала она.Астролог обратила внимание на то, что квадрат Сатурна и Урана, который был главной темой 2021-го, не утратит свою актуальность. А это значит, что мы можем столкнуться с борьбой границ и свобод, стабильности и революционности, привычного и передового.Астролог рассказала о самой важной точке года:– объяснила она.В мае Юпитер выйдет из знака Рыбы и на полгода перейдет в знак Овна. Тогда начнется более динамичное движение. Уже в декабре Нептун снова войдет в Рыбы: мы замедлимся, расслабимся, актуальной станет тема болезней и вирусов, подчеркнула эксперт.В 2022-м, как пояснила она, нас ждут четыре затмения. Они произойдут на оси ресурсов. Людей будут особо волновать их сбережения и имущественные вопросы.Астролог также рассказала, что Рыбы, Стрельцы, Девы и Близнецы весной могут посеять то, что даст отличные плоды. Больше всего возможностей будет у Рыб и Стрельцов, для них этот год станет по-настоящему счастливым. Лилит перейдет в знак Рака в апреле: череда испытаний и лжи для Близнецов окончена. Период удачи для Овнов – с мая по конец октября.– завершила пост она.