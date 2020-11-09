Звезды на этой неделе не будут постоянными, будут часто менять свое настроение: рекомендуется смотреть в оба, сообщает УНИАН.
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Астролог Павел Глоба рассказал, для кого эта неделя – не самое благоприятное время.
Близнецы
Самым неприятным днем для Близнецов станет 11 ноября. Необходимо будет бороться с токсичными установками – они могут привести к поражениям. Согласно звездам, это идеальное время для исправления ошибок прошлого. Если в ваших отношениях настали не самые лучшие кризисные времена, вспомните о романтике, напомните своей половинке о своих чувствах. А вот свободным Близнецам не советуют в этот период заводить новые отношения, лучше сфокусироваться на работе и других важных делах.
Стрелец
Опасный день – 10 ноября. В этот день могут внезапно обрушиться планы, но не стоит слишком переживать. Посвятите время себе. Старайтесь избегать нагрузок и переутомлений, тогда есть шанс сохранить гармонию и не поддаться ни на какие провокации.
Водолей
Неблагоприятный день недели для Водолеев – также 10 ноября. Может наблюдаться плохое самочувствие, упадок сил и ничем не обоснованная депрессия. Если правильно распределять нагрузку и следить за своим состоянием в течение дня, этого можно избежать.
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Астролог назвал знаки зодиака, для которых эта неделя не будет удачной
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