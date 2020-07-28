Астероид, который в августе пролетит мимо Земли, назвали неопасным

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, – сказал ученый.В то же время он отметил, что если в 2029 году астероид попадет в гравитационную ловушку Земли, увеличатся его шансы на столкновение с планетой во время пролета в 2036 году., – сказал ученый.Балега отметил, что если бы такое столкновение произошло, то на поверхности планеты появилась бы воронка диаметром от 3 до 5 километров, и в верхние слои атмосферы поднялся бы слой пыли, который надолго закрыл бы солнечный свет.Пока у человечества нет технологий, которые могли бы предотвратить столкновение с космическим телом. Есть только проекты о том, как это можно будет сделать в будущем, сказал Балега., – заключил ученый.