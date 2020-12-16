Аскар Бейсенбаев: Казахстан признателен за активную позицию Президента Беларуси в продвижении целей евразийской интеграции

Этот факт особо подчеркнул в интервью корреспонденту sb.by Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев.
«2020 год был сложный. События, связанные с пандемией COVID-19 и ее последствиями, стали вызовом и для стран –участниц евразийской пятерки, и для ЕАЭС в целом. Мы признательны Республике Беларусь за активную позицию ее Президента Александра Лукашенко в деле продвижения целей и задач по развитию и углублению процессов евразийской интеграции, совмещающих интересы государств – участников Евразийского экономического союза. Подчеркну, что Республика Беларусь успешно осуществляла председательство в ЕАЭС на протяжении 2020 года», – заявил дипломат.
Аскар Бейсенбаев отметил, что, объединив усилия, странам союза удалось выстоять и направить совместную деятельность на преодоление текущих региональных и глобальных вызовов. Участники ЕАЭС продемонстрировали единство и сплоченность. Были оперативно приняты важные решения, направленные на обеспечение здоровья и безопасности населения, убежден дипломат.
«В уходящем году страны евразийской пятерки смогли во взаимодействии друг с другом и в координации с Евразийской экономической комиссией проделать немалую работу на пути обеспечения четырех свобод. Нашим странам удалось сохранить товарные потоки. Финализация проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года явилась важным результатом совместной деятельности стран – участниц Евразийского экономического союза. Стратегия определила перспективы дальнейшего развития союза, поставив амбициозную задачу – вывести ЕАЭС в пятерку ведущих экономик мира», – рассказал посол.
Аскар Бейсенбаев напомнил, что с 2021 года в Евразийском экономическом союзе будет председательствовать Республика Казахстан.
«В этой связи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил основные приоритеты председательства Казахстана: это полноценная реализация Договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии, усиления ее функциональности и ответственности», – подчеркнул глава казахстанской дипломатической миссии.
Фото из архива БЕЛТА
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Аскар Бейсенбаев: Казахстан признателен за активную позицию Президента Беларуси в продвижении целей евразийской интеграции
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