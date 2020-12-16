Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Аскар Бейсенбаев: Казахстан признателен за активную позицию Президента Беларуси в продвижении целей евразийской интеграции

Аскар Бейсенбаев: Казахстан признателен за активную позицию Президента Беларуси в продвижении целей евразийской интеграции

Этот факт особо подчеркнул в интервью корреспонденту sb.by Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев.


«2020 год был сложный. События, связанные с пандемией COVID-19 и ее последствиями, стали вызовом и для стран –участниц евразийской пятерки, и для ЕАЭС в целом. Мы признательны Республике Беларусь за активную позицию ее Президента Александра Лукашенко в деле продвижения целей и задач по развитию и углублению процессов евразийской интеграции, совмещающих интересы государств – участников Евразийского экономического союза. Подчеркну, что Республика Беларусь успешно осуществляла председательство в ЕАЭС на протяжении 2020 года», – заявил дипломат.  

Аскар Бейсенбаев отметил, что, объединив усилия, странам союза удалось выстоять и направить совместную деятельность на преодоление текущих региональных и глобальных вызовов. Участники ЕАЭС продемонстрировали единство и сплоченность. Были оперативно приняты важные решения, направленные на обеспечение здоровья и безопасности населения, убежден дипломат.


«В уходящем году страны евразийской пятерки смогли во взаимодействии друг с другом и в координации с Евразийской экономической комиссией проделать немалую работу на пути обеспечения четырех свобод. Нашим странам удалось сохранить товарные потоки. Финализация проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года явилась важным результатом совместной деятельности стран – участниц Евразийского экономического союза. Стратегия определила перспективы дальнейшего развития союза, поставив амбициозную задачу – вывести ЕАЭС в пятерку ведущих экономик мира», – рассказал посол.  

Аскар Бейсенбаев напомнил, что с 2021 года в Евразийском экономическом союзе будет председательствовать Республика Казахстан. 

«В этой связи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил  основные приоритеты председательства Казахстана: это полноценная реализация Договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии, усиления ее функциональности и ответственности», – подчеркнул глава казахстанской дипломатической миссии.

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Савиных: белорусская оппозиция неинтересна Западу, ее просто использовали в ситуативной комбинации
Коласовский театр готовит премьеру "Золушки"
"Политические" заключенные нужны оппозиции лишь как товар в переговорах с Западом - политолог
Специалист рассказала, как восстановить ногти после гель-лака
Житель Речицкого района взял для мошенниц в кредит телефоны и гарнитуру на Br9200
«Нам есть что сказать». В Ереване проходит очередная акция протеста с требованием отставки Пашиняна
Их убили полицаи: мемориал жертвам Городейского гетто
Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
Паньшин: Президент совершенно прав в отношении профсоюзов на частных предприятиях
Посол Казахстана: форумы регионов – наиболее эффективная площадка для коммуникации бизнеса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пол или гендер – какая в Европе разница?
Фотовыставка, приуроченная к Году малой родины, проходит в Палате представителей
"Hand-made" елки, или 5 способов сделать символ Нового года своими руками
Снопков: принятые в ходе Белорусско-Китайского межправительственного комитета решения носят глубокий стратегический характер
Аскар Бейсенбаев: Казахстан признателен за активную позицию Президента Беларуси в продвижении целей евразийской интеграции
МВД: неработающие граждане несут потенциальную угрозу общественной безопасности
В Гомеле задержан тренер с психотропом
Замруководителя ММЗ: деструктивные призывы к забастовкам – идея, ведущая в тупик
Минтруда: уровень безработицы в Беларуси – один из самых низких
В Гомеле осуждена семья черных риелторов
Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очень мелко буржуазная пертурбация
Житель Могилева скрывался в сети под женским ником, чтобы совращать детей
Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году
С начала года в службу занятости Минска за помощью в трудоустройстве обратилось около 11 тысяч граждан
Дзермант: социальность белорусского государства – это бренд
Госавтоинспекция Гомельщины усиливает работу по профилактике ДТП с участием пешеходов
Названо блюдо, которое облегчает похмелье
Несмотря на отмену визита экспертов ENSREG, белорусская сторона нацелена на дальнейшее взаимодействие
В Беларуси розничный товарооборот в январе – ноябре увеличился на 2%
В Telegram произошел второй сбой за день
Промышленное производство в Беларуси в январе – ноябре снизилось на 0,7%
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Потрясатели Вселенной
Луцкий: при принятии решений на уровне министерства важна обратная связь с молодежью
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе – ноябре сократились на 7,1%
ВВП Беларуси в январе – ноябре снизился на 0,9 процента
Полезно и вкусно. Рецепт приготовления ароматного какао
Дефицита трудовых ресурсов в Беларуси нет
На границе с Украиной открыли уникальную погранзаставу
Стилист назвала 7 ярких уличных трендов зимы 2020–2021 гг.
Федерация профсоюзов предлагает дополнительные меры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары
С какими вопросами обращаются жители Пуховичского района в общественную приемную
В Брестской области составили рейтинг мест, где дети чаще всего получают травмы
мнение
Вадим ГИГИН
Свободы без безопасности не бывает
КГК и Генпрокуратура проанализировали проблему падежа скота в сельхозорганизациях
Ежегодный фестиваль японского кино впервые пройдет в онлайн-формате – и на этот раз под названием Japan Fest
В Климовичах сотрудник милиции спас человека из задымленного дома
Авторы
СКАНИРУЙТЕ