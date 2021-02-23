Артюх: ВНС – это наша победа

Активистка рассказала, что ее порадовало все услышанное на ВНС, все, в чем она поучаствовала в рамках мероприятия.(Шестое Всебелорусское народное собрание. – Прим. ред.)уточнила Артюх.Делегат также положительно оценила намеченные на ВНС пути развития нашей страны и выразила уверенность, что работа в этом направлении дальше будет только лучше.В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.