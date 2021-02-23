Шестое Всебелорусское народное собрание – это наша победа. Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделилась ведущая СТВ, общественная активистка и делегат ВНС Юлия Артюх.
Активистка рассказала, что ее порадовало все услышанное на ВНС, все, в чем она поучаствовала в рамках мероприятия.
– В целом данное событие (Шестое Всебелорусское народное собрание. – Прим. ред.) – это наша победа, потому что мы пришли к диалогу в обществе. Ведь известно, что на ВНС были представлены и оппозиционные деятели, – уточнила Артюх.
Делегат также положительно оценила намеченные на ВНС пути развития нашей страны и выразила уверенность, что работа в этом направлении дальше будет только лучше.
В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Артюх: ВНС – это наша победа
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Фото: Алексей МАТЮШ