Артюх: 23 февраля благодарю всех мужчин, которые в острое время проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа

Как отметилаЮлия Артюх с ней согласилась.сказала она.Активистка также добавила, что поздравить в День защитников Отечества хочется не только тех, кто служит в правоохранительных органах, а всех мужчин, проявивших себя патриотами в непростое для Беларуси время.подчеркнула Артюх. –Поздравить белорусов с Днем защитников Отечества в сегодняшней программе пришла концертная группа военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Девушки исполнили несколько тематических песен и также поучаствовали в дискуссии.В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.