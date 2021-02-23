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  2. Артюх: 23 февраля благодарю всех мужчин, которые в острое время проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа

Артюх: 23 февраля благодарю всех мужчин, которые в острое время проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа

В День защитников Отечества хочется выразить благодарность всем мужчинам, которые в острое время в Беларуси в 2020-м проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа. Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявила ведущая СТВ, общественная активистка Юлия Артюх.


Как отметила ведущая «Альфа Радио» Алена Родовская, «в истории и раньше происходило много важных событий, которые показывали героизм и честь наших воинов. Но после произошедшего в нашей стране в августе к празднику 23 февраля относишься по-другому». 

Юлия Артюх с ней согласилась.


–  Силовикам, сотрудникам правоохранительных структур, всем нашим мужчинам в погонах огромное спасибо за то, что выстояли. Они показали: мы находимся под защитой, и нам не надо бояться, что на земле наступит война, – сказала она.

Активистка также добавила, что поздравить в День защитников Отечества хочется не только тех, кто служит в правоохранительных органах, а всех мужчин, проявивших себя патриотами в непростое для Беларуси время.


– Хочется говорить «спасибо» всем мужчинам. Тем же комбайнерам, тем же трактористам, которые в эти горячие времена, когда оппозиционеры ходили по улицам, выполняли свою работу, чтобы обеспечить нас продуктами. Они тоже молодцы, – подчеркнула Артюх. – Хочется поздравить всех мужчин, которые в это острое время проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа. Всем огромная благодарность и душевные поздравления. А главное – пожелание крепкого здоровья.



Поздравить белорусов с Днем защитников Отечества в сегодняшней программе пришла концертная группа военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Девушки исполнили несколько тематических песен и также поучаствовали в дискуссии.

В ток-шоу «Будни» обсуждают актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.




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