Артюх: 23 февраля благодарю всех мужчин, которые в острое время проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа

Как отметила ведущая «Альфа Радио» Алена Родовская, «в истории и раньше происходило много важных событий, которые показывали героизм и честь наших воинов. Но после произошедшего в нашей стране в августе к празднику 23 февраля относишься по-другому».
Юлия Артюх с ней согласилась.
– Силовикам, сотрудникам правоохранительных структур, всем нашим мужчинам в погонах огромное спасибо за то, что выстояли. Они показали: мы находимся под защитой, и нам не надо бояться, что на земле наступит война, – сказала она.
Активистка также добавила, что поздравить в День защитников Отечества хочется не только тех, кто служит в правоохранительных органах, а всех мужчин, проявивших себя патриотами в непростое для Беларуси время.
– Хочется говорить «спасибо» всем мужчинам. Тем же комбайнерам, тем же трактористам, которые в эти горячие времена, когда оппозиционеры ходили по улицам, выполняли свою работу, чтобы обеспечить нас продуктами. Они тоже молодцы, – подчеркнула Артюх. – Хочется поздравить всех мужчин, которые в это острое время проявили себя настоящими патриотами и защитниками народа. Всем огромная благодарность и душевные поздравления. А главное – пожелание крепкого здоровья.
Поздравить белорусов с Днем защитников Отечества в сегодняшней программе пришла концертная группа военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Девушки исполнили несколько тематических песен и также поучаствовали в дискуссии.
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