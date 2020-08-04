Артур Пирожков станцевал с Пухляшом из клипа Little big под «гимн брейк-дансеров»

Российский комик и певец Александр Ревва (сценическое имя Артур Пирожков) стал очередной знаменитостью, станцевавшей с Пухляшом (Дмитрием Красиловым) из клипа группы Little big на песню Uno, с которой музыканты должны были в этом году представлять Россию на конкурсе «Евровидение», отмененном из-за пандемии коронавируса.

Ревва выложил на своей странице в соцсети видео "дэнс-кофе-брейка с "пухляшом", как подписал ролик шоумен. Вместе в Пухляшом Артур Пирожков станцевал под знаменитую композицию Rockit, ставшую гимном брейк-дансеров и хип-хоперов 80-х годов двадцатого века.

Rockit - это сингл одного из самых влиятельных джазовых пианистов и композиторов минувшего столетия - Херби Хэнкока.

Композиция вошла в альбом Future Shock, вышедший в 1983 году, и стала первым большим мировым хитом, в котором был использован скретчинг – то есть звуковой эффект, получаемый в результате дергания звуковой дорожки (на виниловой пластинке или магнитной ленте).

Сингл получил в 1984 году премию Грэмми в категории «лучшее R&B исполнение», а видеоклип на него — пять премий MTV (лучшая идея, самое экспериментальное видео, лучшие спецэффекты, лучшая художественность и лучший монтаж).

Наши зрители могут помнить композицию по фильму Карена Шахназарова «Курьер» 1986 года.



Пухляш, несмотря на отмену «Евровидения», после выхода клипа на песню Uno стал звездой. Ранее он устраивал подобные танцевальные «батлы» с Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым, Яной Рудковской, а также поучаствовал в клипе группы Cream Soda на песню группы "Хлеб" "Плачу на Техно".

ФОТО: wikimedia

