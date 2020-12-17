Большой театр представит концерт "Новогодний маскарад", который состоится 24, 31 декабря, 2 и 5 января, сообщается на сайте театра.
– Зрителей ждет фейерверк узнаваемых произведений Леонарда Бернстайна, Эндрю Ллойда Уэббера, Ришара Гальяно, Гленна Миллера, Жака Оффенбаха, Клода Дебюсси, Джула Стайна. Будут исполнены арии и дуэты из мюзиклов, которые сегодня стоят в ряду самых известных и любимых. Среди них "Призрак оперы", "Волшебник страны Оз", "Вестсайдская история" и "Кошки", – отметили в театре.
В программу войдет сочетание музыкальных номеров и танцевальных стилей. Артисты театра предстанут перед зрителем в образах кумиров ХХ века и любимых героев известных фильмов.
– Этот концерт выбивается из устойчивой системы классических новогодних проектов. Новогодние праздники для меня – это радость, атмосфера доброго розыгрыша, чуть ироничного взгляда на себя и взгляда на искусство как не на что-то исключительно традиционное и незыблемое. Мы делаем этот концерт, чтобы объединиться душевно, стать единым целым со зрителем, окунуться в атмосферу настоящего чуда и вспомнить, как с наступлением Нового года мы всегда верили, что в нашей жизни многое изменится, – подчеркнула режиссер-постановщик, обладатель медали Франциска Скорины Галина Галковская.
Фото: pixabay.com
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Артисты Большого театра выступят в образах кумиров ХХ века во время концерта "Новогодний маскарад"
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