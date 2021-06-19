Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Артисты Белорусского государственного академического музыкального театра выступают у ратуши - стрим

Артисты Белорусского государственного академического музыкального театра выступают у ратуши - стрим

В жаркую субботу 19 июня традицию театральных вечеров у минской ратуши продолжит постановка от Белорусского государственного академического музыкального театра. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.

Подписаться



Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.

Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
БАТЭ одолел минское «Динамо» в центральном матче 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Стойка шасси загорелась у самолета при посадке в аэропорту Уфы
Певица МакSим находится в искусственной коме
Соболенко и Азаренко пробились в финал турнира в Берлине в парном разряде
Немцы победили португальцев на ЧЕ по футболу, в игре было два автогола
«Торпедо-БелАЗ» взяло верх над «Спутником» в матче чемпионата страны по футболу
Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе
Артисты Белорусского государственного академического музыкального театра выступают у ратуши - стрим
Определились победители четвертого дня чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила турок в матче Евролиги
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недоговороспособные
Азаренко уступила Самсоновой в полуфинале турнире в Берлине
В Иране упал вертолет с избирательными урнами, один человек погиб
«Гомель» победил «Ислочь» в игре ЧБ по футболу
В Петербурге вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса
Французы не смогли обыграть венгров в матче футбольного чемпионата Европы
В Санкт-Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные ограничения из-за COVID-19
Теннис. Ивашко вышел во второй круг квалификации турнира в Великобритании
Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах Президента Ирана
Неделя молодежи стартует в Могилеве 21 июня
В Мозырском районе дачник пострадал, когда спасал документы в загоревшемся доме
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Необычный гость
В Мозыре спасатели вытащили из реки тонущую девочку - она не пострадала
«Витебск» и «Рух» не выявили победителя в поединке чемпионата Беларуси по футболу
Под Сморгонью водитель легковушки погиб от удара в придорожное дерево
Как культуры уживаются в теплице
Эпидемия лихорадки Эбола завершилась в Гвинее
Гомельский БЧ сравнял счет в серии за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу
Один абитуриент удален во второй день сдачи ЦТ по русскому языку
Спасти замок от воды, или Как реконструируют главную достопримечательность Новогрудка
Конкурс фигур из песка организуют в Солигорске
Белорусских десантников высоко оценили после международных учений "Славянское братство"
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Конец «бесконечной войны»
Фотофакт. Молодое пополнение бригады спецназа внутренних войск приняло Военную присягу
Максимум креатива! Несколько предметов, в которых люди проявили лучшую сторону творчества
В Гомельской области 80-летию начала Великой Отечественной войны приурочили молодежные велопробеги
Как наши деды. В Кировском районе проходит «Сенофест»
Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Барановичах
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах страны
"Властелин села" соберет в Несвижском районе 14 молодых семей из Минской области
Директор Молодечненского ТЦСОН Дмитрий Гончар карьеру сделал за три года
Ананич: попытки искажения истории, оправдания и реабилитации нацизма недопустимы
Как животноводы Витебской области в пастбищный период увеличивают производство молока?
Шкловская Троица и Глубокое стали для Алеся Жигунова неиссякаемым источником вдохновения
Советы специалиста по заготовке клубники
В Минске пьяная женщина за рулем протаранила автомобиль - машина вылетела на остановку
Авторы