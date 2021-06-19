Артисты Белорусского государственного академического музыкального театра выступают у ратуши - стрим

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В жаркую субботу 19 июня традицию театральных вечеров у минской ратуши продолжит постановка от Белорусского государственного академического музыкального театра. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.