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Артисты белорусских театров - неотъемлемые участники Дня письменности в Копыле

В репетиции театрализованного номера "Каляднае кола", который гости Дня белорусской письменности увидят завтра на главной сцене в Копыле приняли участие ведущие артисты Национального академического театра имени Янки Купалы и Республиканского театра белорусской драматургии. В Копыль приехали народный артист СССР Геннадий Овсянников, народная артистка Беларуси Татьяна Мархель, заслуженные артисты Тамара Миронова и Валентин Соловьев. В номере белорусские служители Мельпомены в театрализованной форме расскажут о белорусских народных и религиозных праздниках. 



— Для нас День белорусской письменности большое событие, во время которого и белорусское  театральное искусство и хорошая литература встречаются под одной мирной крышей, чтобы подарить белорусам  положительные эмоции и веру в лучшее. 

pepel@sb.by 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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