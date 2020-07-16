Артист балета Сергей Полунин: «Первое, на что обратил внимание в Беларуси, – небо»

Вечером в Витебске откроется фестиваль «Славянский базар». Среди гостей концерта – один из самых известных артистов мирового балета, экс-премьер Королевского балета в Лондоне Сергей Полунин.

В Витебске артист впервые. Признается: за месяцы пандемии успел соскучиться по зрителям и выступлениям. В Беларусь артист приехал на машине ночью перед концертом открытия. Первым делом протестировал сцену – и сразу принял решение: танцевать босиком.

– Все-таки для артистов балета лучшая сцена – театральная. Но за эти годы где я только не танцевал: в пещере, в поле, даже в амфитеатре, где проходят скачки… В Беларуси первым делом обратил внимание на людей – очень отзывчивых, теплых – и небо. Здесь оно безграничное, панорама все 360 градусов. В России такого неба нет.