Арт-проект #безпаники запустили в социальных сетях

Совместная акция БРСМ и художника-шаржиста из Речицы Анатолия Щеголева призывает людей сохранять спокойствие и соблюдать элементарные меры предосторожности, а не паниковать на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, передает БЕЛТА.

— В последнее время "лидеры мнений" своими умозаключениями и абсурдными фейковыми новостями пытаются спровоцировать панику в обществе, — отметил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун. — Диванные эксперты развели в сетях эпидемию фейков и ловят дешевый хайп на ситуации, сложившейся вокруг коронавирусной инфекции. Важно сохранять спокойствие и соблюдать элементарные меры предосторожности, информацию получать из надежных источников и не создавать ажиотажа вокруг гречки и туалетной бумаги, ее уж точно хватит всем. Нужно соблюдать правила гигиены, беречь себя и своих близких и оставаться на позитивной волне, не нагнетая обстановку.

По его словам, молодежный арт-проект #безпаники — креативное представление происходящего в блогосфере.

— Совместный с Анатолием проект на первом этапе будет состоять из цикла юмористических постеров. В этих рисунках некоторые, возможно, узнают себя и задумаются, как их видят со стороны другие люди, — добавил он. — Анатолий Щеголев знаком многим как автор шаржей на звезд шоу-бизнеса, социально активный блогер и участник молодежных проектов БРСМ.

Белорусский республиканский союз молодежи проводит через социальные сети активную информационно-разъяснительную работу с молодежью. Разработана инфографика по мерам безопасности и профилактики коронавируса. Белорусы активно включились в челлендж БРСМ #спасибомедикам, выражая на своих страницах слова благодарности за их труд. С 20 марта при территориальных комитетах союза молодежи работают горячие телефонные линии для информационной помощи пожилым людям.