«Арсенал» победил «Лидс» в матче чемпионата Англии, Обамеянг оформил хет-трик

В целом встреча носила равный характер, и статистика это красноречиво подтверждает (владение мячом – 46% на 54%, удары – 13:9, в створ ворот – 5:5, угловые – 4:5). Да и опасных моментов команды создали примерно поровну. Однако «канониры» оказались лучше в завершающей стадии атак.Явно в ударе был габонский нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, который отличился трижды (13, 41, с пенальти, 47). А еще один мяч в ворота гостей отправил Эктор Беллерин (45). В составе «Лидса» авторами голов стали Паскаль Стрёйк (58) и Элдер Кошта (69).Стоит сказать, что Обамеянг оформил первый хет-трик в АПЛ и достиг знакового рубежа в 200 забитых мячей в чемпионатах Англии, Германии и Франции.«Арсенал» забил три мяча в первом тайме игры чемпионата Англии впервые с 26 июля прошлого года, когда ему удалось подобное в игре с «Уотфордом» (3:2).Остальные матчи тура, сыгранные 13–14 февраля, закончились следующим образом: «Лестер» – «Ливерпуль» – 3:1, «Кристал Пэлас» – «Бернли» – 0:3, «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 3:0, «Брайтон» – «Астон Вилла» – 0:0, «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» – 1:2, «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1, «Эвертон» – «Фулхэм» – 0:2.Сегодня вечером состоятся поединки «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед» и «Челси» – «Ньюкасл».Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий 53 очка. Ближайшими преследователями «горожан» являются «Манчестер Юнайтед» (46), «Лестер» (46), «Ливерпуль» (40), «Челси» (39), «Вест Хэм» (39), «Эвертон» (37), «Астон Вилла» (36), «Тоттенхэм» (36) и «Арсенал» (34).На вершине списка бомбардиров находится египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), который отличился 17 раз.