Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Арсенал» победил «Лидс» в матче чемпионата Англии, Обамеянг оформил хет-трик

«Арсенал» победил «Лидс» в матче чемпионата Англии, Обамеянг оформил хет-трик

В Лондоне прошел один из ключевых поединков 24-го тура чемпионата Англии по футболу. «Арсенал» победил «Лидс» – 4:2, тем самым прервав трехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, два поражения).


В целом встреча носила равный характер, и статистика это красноречиво подтверждает (владение мячом – 46% на 54%, удары – 13:9, в створ ворот – 5:5, угловые – 4:5). Да и опасных моментов команды создали примерно поровну. Однако «канониры» оказались лучше в завершающей стадии атак.

Явно в ударе был габонский нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг, который отличился трижды (13, 41, с пенальти, 47). А еще один мяч в ворота гостей отправил Эктор Беллерин (45). В составе «Лидса» авторами голов стали Паскаль Стрёйк (58) и Элдер Кошта (69).


Стоит сказать, что Обамеянг оформил первый хет-трик в АПЛ и достиг знакового рубежа в 200 забитых мячей в чемпионатах Англии, Германии и Франции. 

«Арсенал» забил три мяча в первом тайме игры чемпионата Англии впервые с 26 июля прошлого года, когда ему удалось подобное в игре с «Уотфордом» (3:2).

Остальные матчи тура, сыгранные 13–14 февраля, закончились следующим образом: «Лестер» – «Ливерпуль» – 3:1, «Кристал Пэлас» – «Бернли» – 0:3, «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 3:0, «Брайтон» – «Астон Вилла» – 0:0, «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» – 1:2, «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1, «Эвертон» – «Фулхэм» – 0:2. 




Сегодня вечером состоятся поединки «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед» и «Челси» – «Ньюкасл».

Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий 53 очка. Ближайшими преследователями «горожан» являются «Манчестер Юнайтед» (46), «Лестер» (46), «Ливерпуль» (40), «Челси» (39), «Вест Хэм» (39), «Эвертон» (37), «Астон Вилла» (36), «Тоттенхэм» (36) и «Арсенал» (34).

На вершине списка бомбардиров находится египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), который отличился 17 раз.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Саснович не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Мельбурне
В России зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения COVID-19
Рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля в Минском районе
Минская область планирует в два раза увеличить поставки продовольствия в Китай
В Брестском районе изъяли 200 литров контрафактного алкоголя
Макей рассказал о возможной повестке дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина
Макей: сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы
Макей: Россия никогда не ставила ультимативный вопрос о конституционной реформе в Беларуси
Миссия ENSREG в Беларусь планируется в мае-июне
Уничтожение нежилых гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
Шпаковский: Беларусь и Россия синхронно подходят к созданию общего законодательного поля
Авиакомпания "Россия" начала летать из Санкт-Петербурга в Минск
Самый романтичный день: что постили белорусы в Instagram 14 февраля
Лукашенко: патриотическая позиция воинов-интернационалистов помогает сохранить мир и стабильность в стране
Женщины каких знаков зодиака способны превратить жизнь мужчины в кошмар
Фотофакт. Жители Пекина наслаждаются горнолыжным отдыхом в новогодние каникулы
Проект «Понять и помочь» стартовал в Брестской епархии
Некоторые банкоматы и терминалы могут не работать 16 февраля
«Интер» обыграл «Лацио» и возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу
Митрополит Вениамин 15 февраля совершит в 5-й ГКБ Минска молебен об исцелении болящих с онлайн-трансляцией
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
Православные христиане празднуют Сретение Господне
Полоцкая поэтесса и художница Галина Загурская знает секрет, как пронести любовь к творчеству через жизнь
Чем объяснить шестое чувство
Более 85% загрязняющих веществ поступает в воздушное пространство Минска от автотранспорта
«Арсенал» победил «Лидс» в матче чемпионата Англии, Обамеянг оформил хет-трик
Значительную часть армейской службы в начале 1970-х Александр Габриельчик провел в Египте. Но отдыхом на курорте это не назовешь
Материнское выгорание — кто ему подвержен и как избежать печальных последствий
В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
В России разработали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19
Многополярный мир: мечты или реальность?
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Любовь не всегда права
Гомельский мастер Николай Лобанов может отремонтировать любые часы
Ловля на безнасадочные мормышки — это всегда постоянный эксперимент и поиск
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 16 февраля
Милота дня: полицейский остановил движение, чтобы котик перешел дорогу (видео)
Ребята, подвезете? Олень захотел покататься в лодке вместе с рыбаками (Видео)
Гороскоп на 16 февраля
Меган Маркл беременна во второй раз
Рост ВВП и развитие регионов – министр экономики о планах на пятилетку
Госпособия и семейный капитал – Костевич о поддержке семей с детьми
Гигин: ВНС было отличной площадкой для донесения своей позиции 
«Рома» разгромила «Удинезе» и поднялась на третье место в таблице Серии А
«Реал» взял верх над «Валенсией» и обошел «Барселону» в таблице чемпионата Испании
Конькобежка Марина Зуева заняла 8-е место на ЧМ в Херенвене
Авторы
СКАНИРУЙТЕ