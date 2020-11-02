«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги

Обе команды отлично начали групповую стадию Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно, отпраздновав по две победы в двух матчах. Но в новом розыгрыше Премьер-лиги дела грандов из Лондона и Манчестера идут не лучшим образом. Перед очным соперничеством они располагались в нижней части турнирной таблицы и, разумеется, настраивались на некоторое исправление ситуации. По итогам несколько поправить положение дел удалось гостям.В целом игра носила равный характер – и, пожалуй, логичным ее итогом была бы ничья. Однако «канониры» врывали победу. Единственный мяч забил один из лидеров «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который реализовал пенальти на 69-й минуте.После этой виктории в активе команды из Лондона стало 12 очков, и она поднялась на восьмую позицию в таблице. «Манчестер Юнайтед» с семью баллами находится на 15-й строке. Лидирует же «Ливерпуль», имеющий 16 очков из 21 возможного.Остальные матчи седьмого тура принесли такие результаты: «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 2:0, «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 0:1, «Бернли» – «Челси» – 0:3, «Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 2:1, «Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 3:4, «Ньюкасл» – «Эвертон» – 2:1, «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1.