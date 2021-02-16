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  2. «Арсенал» могилевских экспертов пополнился специальными смартфонами фотофиксации мест происшествия

«Арсенал» могилевских экспертов пополнился специальными смартфонами фотофиксации мест происшествия

Экспертам-криминалистам управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области поступили на «вооружение» смартфоны для фотофиксации обстановки мест происшествий и передачи следовой информации. Эта техника более года тестировалась во всех межрайонных отделах Госкомитета Могилевской области и дала положительные результаты. Главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская уверена, что использование новых технических средств будет способствовать более оперативному установлению круга лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления:


— Задачи, стоящие перед экспертами, включают проведение фото- и видеосъемки в целях фиксации обстановки на месте, а также оказание содействия в обнаружении и изъятии следов и объектов. Как известно, наиболее информативными следами являются отпечатки рук – именно по ним с помощью автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы (АДИС) эксперты ГКСЭ устанавливают лиц, которые могут быть причастны к происшествию. Важным фактором в процессе работы со следами рук является оперативность. Имея в арсенале технических средств смартфон, специалист передает следовую информацию в отдел криминалистических учетов управления ГКСЭ по Могилевской области еще на этапе проведения осмотра места происшествия.

Зачастую именно благодаря идентификации экспертами следов рук, изъятых на месте происшествия, удается установить подозреваемого по горячим следам.

Фото управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области
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