Ароматерапевт рассказала о пользе эфирных масел при простуде

Многие недооценивают полезные свойства аромамасел, однако они могут служить профилактикой и лечением различных простудных заболеваний в осенне-зимний период. О полезных свойствах эфиров рассказала руководитель и организатор региональной группы в РБ Международной федерации профессиональных ароматерапевтов IFPA, ароматерапевт Ксения Филиппова.
По мнению специалиста, ароматерапия – несложный процесс, который легко проводить в домашних условиях, поэтому она будет максимально актуальна для лечения и профилактики вирусных заболеваний. Это могут быть ароматические массажи, ванны или ингаляции.
Эфирные масла оказывают противовирусное, антибактериальное, жаропонижающее и стимулирующее воздействие на организм, считает ароматерапевт.
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Эфирные масла от кашля действуют в двух направлениях:
1. помогают устранить причину кашля, убивая токсины, вирусы или бактерии;
2. помогают облегчить кашель, ослабляя выработку слизи, расслабляя мышцы тела, дыхательной системы и позволяя большему количеству кислорода проникать в легкие.
Главное подобрать правильные запахи.
К примеру, эвкалипт действует как отхаркивающее средство, помогает очистить организм от микроорганизмов и токсинов, которые вызывают заболевание. Он также расширяет кровеносные сосуды и позволяет большему количеству кислорода проникать в легкие, что полезно, когда вы постоянно кашляете и не можете отдышаться.
Мята перечная содержит ментол и обладает как антибактериальными, так и противовирусными свойствами.
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Розмарин оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру трахеи, что помогает облегчить кашель. Розмарин также обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами, поэтому он действует как естественный усилитель иммунитета.
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Лимон укрепляет иммунную систему и поддерживает лимфодренаж, который может помочь быстро преодолеть кашель и простуду. Он обладает антибактериальными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Два активных ингредиента в масле орегано – тимол и карвакрол обладают мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
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Чайное дерево входит в число наиболее действенных антисептиков. Облегчает течение острого заболевания, снимает симптомы. Хорошее средство против сухого кашля.
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Ладан также благотворно воздействует на дыхательную систему, успокаивает кашель.
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Розмарин (вербенон) идеален при сухом кашле. Вербенон очень нежный, и именно это масло можно использовать деткам.
Не забывайте о том, что для некоторых имеются противопоказания.
Ксения Филиппова предупреждает, что с осторожностью и после консультации ароматерапевта следует использовать масла в период беременности, детям до 6 лет и пожилым. Имея хронические заболевания, лучше обратиться за консультацией к специалисту.
Фото: pixabay.com
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Ароматерапевт рассказала о пользе эфирных масел при простуде
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