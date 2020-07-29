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  2. Армейские игры-2020 пройдут на территории пяти государств вместо 11

Армейские игры-2020 пройдут на территории пяти государств вместо 11

Армейские международные игры в этом году из-за пандемии коронавируса пройдут на территории пяти государств вместо изначально планировавшихся 11. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.


Игры пройдут с 23 августа по 5 сентября на территории России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

Изначально планировалось, что 30 конкурсов Армейских игр примут 11 государств, но от проведения игр из-за пандемии коронавируса отказались Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка, передает ТАСС со ссылкой на газету "Красная звезда".

Шесть конкурсов пройдут на территории четырех государств (в Беларуси два - "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж"), еще 24 конкурса состоятся на территории России.

 

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