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Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном

Трое армянских военных погибли во время боев на границе с Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении. 


Также сообщается о двоих раненых. Противостояние продолжается. 

Ранее Баку опубликовал информацию об обстреле армянами Кельбаджарского участка границы - пострадали двое азербайджанских военных.

Отношения между республиками очень напряженные, в большей степени это обусловлено ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. В 2020 году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.  

Подписание документа привело к политическому кризису в Ереване.

Фото: ria.ru
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