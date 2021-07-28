Трое армянских военных погибли во время боев на границе с Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.
Также сообщается о двоих раненых. Противостояние продолжается.
Ранее Баку опубликовал информацию об обстреле армянами Кельбаджарского участка границы - пострадали двое азербайджанских военных.
Отношения между республиками очень напряженные, в большей степени это обусловлено ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. В 2020 году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
Подписание документа привело к политическому кризису в Ереване.
Фото: ria.ru
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Армения заявила о гибели трех военных в боях на границе с Азербайджаном
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