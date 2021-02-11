Армения заинтересована в увеличении поставок белорусских продуктов питания

Во встрече приняли участие генеральный директор ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» Игорь Шустов и руководители ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» – генеральный директор Геворг Оганнисян и заместитель генерального директора Армен Шахбазян.Участники встречи подтвердили готовность продолжить совместную работу по наращиванию поставок белорусской продукции в Армению.В дипломатической миссии также отметили, что ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» осуществляет свою деятельность с 2010 года и является важным каналом товаропроводящей сети предприятий концерна «Белгоспищепром» за рубежом. В 2019–2020 годах около 10 процентов в общем объеме всего белорусского экспорта в Армению принадлежало торговому дому.Фото посольства Беларуси в Армении