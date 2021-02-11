Армения заинтересована в увеличении поставок белорусских продуктов питания

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк встретился с председателем концерна «Белгоспищепром» Анатолием Бубеном. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.
Во встрече приняли участие генеральный директор ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» Игорь Шустов и руководители ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» – генеральный директор Геворг Оганнисян и заместитель генерального директора Армен Шахбазян.
«Стороны обсудили итоги торгово-экономического сотрудничества в 2020 году и планы поставок белорусской продукции в Армению на 2021 год. Наибольшим спросом в Армении пользуются белорусский солод, сахар, пиво, квас и алкогольная продукция», – рассказали в посольстве Беларуси.
Участники встречи подтвердили готовность продолжить совместную работу по наращиванию поставок белорусской продукции в Армению.
В дипломатической миссии также отметили, что ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» осуществляет свою деятельность с 2010 года и является важным каналом товаропроводящей сети предприятий концерна «Белгоспищепром» за рубежом. В 2019–2020 годах около 10 процентов в общем объеме всего белорусского экспорта в Армению принадлежало торговому дому.
Фото посольства Беларуси в Армении
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