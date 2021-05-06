Привившиеся от коронавируса граждане, у которых есть свидетельство о полной вакцинации, теперь смогут въезжать в Армению без результатов ПЦР-теста, пишет РИА Новости.
«Те граждане, у которых будет свидетельство о полной вакцинации против коронавируса двумя дозами, то есть «зеленый паспорт», смогут въезжать в страну без ПЦР-теста. То есть отрицательный результат ПЦР-теста и «зеленый паспорт» будут равнозначными требованиями для пересечения границы», – отметила и.о. министра здравоохранения страны Анаит Аванесян.
Она также добавила, что отменяется требование на проведение теста при въезде в страну детям в возрасте до 1 года.
Напомним, в Армении зафиксированы 218 325 случаев коронавируса, скончались 4192 человека. До конца года власти намерены вакцинировать около 700 тысяч граждан (всего в стране проживает более 2,9 миллиона человек).
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
246
Армения отменила ограничения на въезд привитым от COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter