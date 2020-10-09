Страны могут договориться о перемирии по Нагорному Карабаху 9 или 10 октября, пишет РИА Новости.
На фото Степанакерт, Нагорный Карабах
– Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно, – передает заявление администрации президента Франции агентство Франс Пресс.
Такой вывод был сделан на основе итогов телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном (8 октября) и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (9 октября).
Reuters уточняет, что Макрон уверен в стремлении сторон «к возобновлению переговоров в ближайшие дни».
Ранее стало известно, что Баку и Ереван подтвердили свое участие в консультациях в Москве 9 октября. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отмечала, что в рамках этой встречи будет обсуждаться исключительно прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и гуманитарные вопросы.
Напомним, конфликт в регионе начался в 1988 году. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Странами – сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась 27 сентября.
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Армения и Азербайджан могут заключить перемирие сегодня вечером
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Фото: РЕЙТЕР