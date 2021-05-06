Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк посетил Армавирскую область. Об том корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.
Во время визита состоялись встречи Александра Конюка с заместителем губернатора Армавирской области Аргишти Мехакяном и заместителями мэра города Армавир Варшамом Саргсяном и Хачатуром Мкртчяном.
«На встречах обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества, активизации торгово-экономического взаимодействия, в том числе организации поставок белорусской сельскохозяйственной, пассажирской и коммунальной техники в данный регион», - рассказали в посольстве Беларуси в Армении.
Речь шла также об обмене визитами Гомельской и Армавирской областей, что по мнению сторон, будет важным стимулом для межрегионального взаимодействия.
Была затронута и тема участия в мероприятиях, организуемых администрациями обеих областей.
Фото посольства Беларуси в Армении
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Армавирская область Армении изучает возможности поставок белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники
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