Армавирская область Армении изучает возможности поставок белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники

Во время визита состоялись встречи Александра Конюка с заместителем губернатора Армавирской области Аргишти Мехакяном и заместителями мэра города Армавир Варшамом Саргсяном и Хачатуром Мкртчяном., - рассказали в посольстве Беларуси в Армении.Речь шла также об обмене визитами Гомельской и Армавирской областей, что по мнению сторон, будет важным стимулом для межрегионального взаимодействия.Была затронута и тема участия в мероприятиях, организуемых администрациями обеих областей.Фото посольства Беларуси в Армении