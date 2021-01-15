Первый заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Передня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории города рассказал, как в столице будут украшены крещенские купели. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам первого заместителя, крещенские купания будут организованы в трех местах, два из которых оборудуют в Центральном районе – это водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро.
– Толщина льда на водохранилище Дрозды позволяет сделать большую архитектурную вырезку с сердцем и надписью "Я люблю Беларусь". Это место дополнительно будет украшено декоративной подсветкой и оборудовано фотозоной, – дополняет Вадим Передня.
Кроме того, на территории купелей установят отапливаемые палатки с полевой кухней. Также, предусмотрены точки с фастфудом. Каждый желающий сможет угоститься горячим чаем или глинтвейном.
Официальное открытие купелей состоится 18 января в 18:00. В оборудованных местах окунуться в воду можно будет до вечера 19 января.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
478
Архитектурная вырезка на льду и фотозоны: в Центральном районе Минска украсят крещенские купели
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter