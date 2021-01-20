Глава православной конфессии региона вручил медали преподобной Манефы Гомельской и Иоанна Кормянского 18 медицинским работникам города. Это доктора, медицинские сестры и другие представители здравоохранения, которые внесли и продолжают вносить большой вклад в борьбу с COVID-19.
– Это настоящие герои нашего времени, – считает архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. – Сам прошел путь этой болезни. Видел заботу и хлопоты людей в белых халатах, которые помогали профессионально, поддерживали морально, делали все возможное, чтобы болезнь отступила.
В адрес медработников прозвучало немало слов благодарности и пожеланий им самим быть здоровыми и приходить на помощь к тем, кто в этом нуждается. Гомельская епархия вручила такие же медали медикам в 11 районах.
Награды преподобной Манефы Гомельской и Иоанна Кормянского учреждены Гомельской епархией в честь святых, жизнь и духовный подвиг которых связан с юго-восточным регионом. Отмечаются граждане за служение обществу и добрые дела.
Фото Гомельской епархии
Опубликовано:
544
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан вручил медали в честь православных святых медикам областного центра
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter