Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан вручил медали в честь православных святых медикам областного центра

считает архиепископ Гомельский и Жлобинский СтефанВ адрес медработников прозвучало немало слов благодарности и пожеланий им самим быть здоровыми и приходить на помощь к тем, кто в этом нуждается. Гомельская епархия вручила такие же медали медикам в 11 районах.Награды преподобной Манефы Гомельской и Иоанна Кормянского учреждены Гомельской епархией в честь святых, жизнь и духовный подвиг которых связан с юго-восточным регионом. Отмечаются граждане за служение обществу и добрые дела.Фото Гомельской епархии