Археологическую коллекцию Язэпа Дроздовича впервые представят в Национальном историческом музее

Выставка "Археологический памятник: фиксация прошлого в прошлом" откроется 13 октября в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в отделе информационно-выставочной работы учреждения.
Экспозиция должна привлечь внимание к сохранению историко-культурного наследия Беларуси. "Одна из тематических линий – история становления отечественной археологии как науки, которое произошло в 1920–1930-х. Именно в это время были "зафиксированы" многочисленные памятники археологии. Некоторые из них существуют и в наше время, а некоторые нет. На протяжении 100 лет отечественная археология старательно работает на благо страны, но ее герои часто остаются в тени. Выставка исправляет эту несправедливость. Имена Александра Лявданского, Сергея Дубинского, Исаака Сербова, Константина Поликарповича представлены широкой общественности через снимки и находки первой половины ХХ века. Особенно интересны бытовые фотографии из экспедиций того времени: как люди готовили еду, как спали в полуземлянках, как сплавлялись на лодках по рекам", – отметили в музее.
Археологические памятники интересовали не только исследователей, но и художников. На выставке представят оригиналы и копии графических зарисовок, которые выполнены одним из самых своеобразных художников Беларуси – Язэпом Дроздовичем. "Этот выдающийся белорус известен как писатель, астроном-любитель, преподаватель, этнограф. Кроме того, он интересовался археологией. Среди его работ можно найти зарисовки стратиграфий, памятников и даже реконструкции. Впервые будет демонстрироваться уникальная археологическая коллекция художника", – обратили внимание организаторы.
Выставка стала частью музейного проекта "Прошлое имеет будущее: диалог культуры и науки". Экспозиция реализуется при поддержке грантом Президента Беларуси в культуре совместно с Национальным художественным музеем, Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов, Белорусским государственным архивом научно-технической документации, Слонимским районным краеведческим музеем им. И. И. Стабровского, Центральной научной библиотекой имени Якуба Коласа НАН Беларуси, Институтом истории НАН Беларуси, историческим факультетом БГУ.
Фото: архив БЕЛТА
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Археологическую коллекцию Язэпа Дроздовича впервые представят в Национальном историческом музее
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