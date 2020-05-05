Арина Соболенко в честь 22-летия порадовала поклонников пикантным фото

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по случаю 22-летия опубликовала в Instagram откровенное фото топлес. В качестве цензуры выступила красная роза.

«22... это вам не шуточки», — подписала снимок первая ракетка Беларуси.

Кстати, Арина уже выкладывала снимки с этой фотосессии. Тогда они также пришлись по душе фанатам нашей спортсменки со всего мира.

Соболенко к 22 годам выиграла девять титулов WTA: шесть в одиночном разряде и три в парном. Последний трофей он завоевала аккурат перед тем, как все соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса — Арина победила на турнире категории Premier 5 в Дохе, в финале обыграв чешку Петру Квитову (6:3, 6:3). В одиночном рейтинге белоруска сейчас занимает 11-е место, в парном — пятое.