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Источник: Сельская газета
Сельская газета

Арина Соболенко покоряет теннисный мир

В Абу-Даби жара, яркий теннис и развевающийся на ветру белорусский флаг — главной звездой стартовавшего сезона стала в эти дни Арина Соболенко. На первом турнире года наша прима ошеломила всех своим напором и невероятной игрой, уверенно прошла всю дистанцию, отдав соперницам лишь один сет, а в финале разгромила Веронику Кудерметову из России со счетом 6:2, 6:2.

Фото Twitter

Президент Александр Лукашенко поздравил Арину с этим успехом:

«Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине — титулу первой ракетки мира».

Глава государства пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси.

Для Арины это был 13-й финал WTA в карьере (и третий подряд — до этого играла в Остраве и Линце в прошлом году и оба раза победила) и девятый выигранный титул. Приятно отметить и другой факт: беспроигрышная серия первой ракетки Беларуси с учетом минувшего сезона составила уже 15 (!) матчей — это рекорд карьеры, который, смеем надеяться, будет продолжен. Но и это еще не все! Отныне Арина Соболенко — седьмая ракетка мира. Выше она еще не забиралась. Впереди маячит топ-5, а там, глядишь, и звание лучшей в мире. Теперь в этом нет никаких сомнений: Соболенко вышла в своей игре на совершенно новый качественный уровень и способна покорять самые фантастические вершины. Главное, Арина знает цель и видит ориентир: «Я концентрируюсь на правильных вещах. Это помогает мне, во-первых, не думать обо всех этих победах, а во-вторых — продолжать выигрывать. Полагаю, мне нужно и дальше фокусироваться на своей игре, на движении по корту и стараться делать все, что в данный момент в моих силах. По-моему, это отлично срабатывает. Я хочу прибавить во всем. Еще столько всего предстоит сделать и улучшить. Я бы сказала, что сосредоточенность на правильных вещах помогает мне получать удовольствие на корте, и это немного облегчает мне жизнь. Я просто наслаждаюсь процессом и игрой».

Для теперь уже 36-й ракетки мира Вероники Кудерметовой (поднялась на десять позиций!) финал в Абу-Даби стал первым в карьере. Для нее это веха. Столь удачное начало сезона уже позволило Кудерметовой обойти в национальном рейтинге Светлану Кузнецову и выдвинуться на позицию второй ракетки России (до Екатерины Александровой тоже не так уж и далеко). В полуфинале россиянка одолела 18-летнюю Марту Костюк из Украины — 7:6, 6:4, а до этого оставила не у дел еще одну украинку, пятую ракетку мира Элину Свитолину — 5:7, 6:3, 7:6. Так что Кудерметова тоже не подарок, и она всерьез рассчитывала дать в финале бой, заявляя, что ее главное преимущество — психологическое: дескать, на Соболенко, как на 100-процентного фаворита, будет давить груз ответственности, чем россиянка и планировала воспользоваться. Но Арина ни на секунду не позволила усомниться в своем превосходстве, дав убедительный ответ всем скептикам, что она повзрослела и очень сильно добавила. Как в физических кондициях и в мастерстве, так и ментально. Больше ее эмоционально не штормит и не кидает об стены смены настроений, она научилась контролировать эмоции и четко управлять собой.

Путь к победе в Абу-Даби не был для Соболенко устлан розами (все соперницы были из разряда топовых), но белоруска своей игрой напоминает сегодня молодую Серену Уильямс — ураган в юбке. Она прошлась по всем противницам танком: победила Полону Херцог — 7:6, 6:2, Айлу Томлянович — 7:5, 6:4, Онс Жабер — 6:2, 6:4 и Елену Рыбакину — 6:4, 4:6, 6:3, а в полуфинале буквально втоптала в землю «маленького терминатора» из Греции Марию Саккари. Для уверенной победы нашей теннисистке понадобилось меньше часа — 6:3, 6:2, а решающий гейм в свою пользу она завершила с особым изяществом, пригвоздив соперницу к корту тремя потрясающими эйсами. Саккари была впечатлена: «Арина сейчас очень уверена в себе. Мы хорошо знакомы, часто вместе тренируемся. Ее карьера пока отлично складывается, и она очень молодая. Сейчас Соболенко одна из самых сложных соперниц в туре». Можно не сомневаться, что это мнение разделяют и другие теннисистки элитного теннисного пула — на кортах появилась настоящая тигрица.

Теперь на повестке дня австралийская серия турниров, намеченная на конец января — начало февраля. Весь пул мирового тенниса плавно, но под четким антиковидным контролем перебазируется на Зеленый континент, где выдержит двухнедельный карантин. Потом два старта серии WTA 500 (призовой фонд 565 000 долларов), а затем (с 8 по 21 февраля — смещен почти на месяц!) и Открытый чемпионат Австралии. Турниры «Большого шлема» Арина Соболенко пока еще не выигрывала…

«Я концентрируюсь на правильных вещах. Это помогает мне, во‑первых, не думать обо всех этих победах, а во‑вторых — продолжать выигрывать. Полагаю, мне нужно и дальше фокусироваться на своей игре, на движении по корту и стараться делать все, что в данный момент в моих силах. По‑моему, это отлично срабатывает. Я хочу прибавить во всем. Еще столько всего предстоит сделать и улучшить. Я бы сказала, что сосредоточенность на правильных вещах помогает мне получать удовольствие на корте, и это немного облегчает мне жизнь. Я просто наслаждаюсь процессом и игрой».


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