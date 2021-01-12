Арина Соболенко покоряет Абу-Даби и теннисный мир

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Во вторник Арина танком прошлась по Марии Саккари из Греции, не оставив ей в полуфинале никаких шансов. Для уверенной победы Соболенко понадобилось меньше часа – 6:3, 6:2, а решающий гейм в свою пользу она завершила с особым изяществом, пригвоздив соперницу к корту тремя потрясающими эйсами. До этого по пути к финалу, напомним, наша теннисная звезда победила Полону Херцог – 7:6, 6:2, Айлу Томлянович – 7:5, 6:4, Онс Жабер – 6:2, 6:4 и Елену Рыбакину – 6:4, 4:6, 6:3. Таким образом, Арина Соболенко одержала 14 побед подряд - и это самая длинная беспроигрышная серия в ее профессиональной карьере. В 2015-м она выиграла 13 встреч, но это было на заре карьеры и в турнирах ITF, что, конечно, нельзя сравнивать. Соболенко продолжила свой мощный ход по дистанции, который начала в конце прошлого года. В Абу-Даби она вышла в финал на третьем турнире подряд (до этого играла за титул в Остраве и Линце и оба раза победила). А всего для Арины это будет 13-й финал WTA в карьере, из которых восемь были победными. «Она сейчас очень уверена в себе. Мы хорошо знакомы, часто вместе тренируемся. Ее карьера пока отлично складывается, и она очень молодая. Сейчас Соболенко одна из самых сложных соперниц в туре», - это мнение Марии Саккари наверняка разделяют сегодня многие другие теннисистки. Сама Арина после блестящей победы в полуфинале выглядела довольной собой, но была сосредоточена: «Возможно, моя подача работала лучше, чем вчера, но в целом я думаю, это была игра такого же качества, как и днем ранее. Я действительно счастлива, что выиграла. Концентрация внимания на правильных вещах помогает мне получать удовольствие от игры на корте и облегчает мою жизнь».Для 46-й ракетки мира Вероники Кудерметовой финал в Абу-Даби станет первым в карьере. Для нее это веха. Столь удачное начало сезона уже позволило Кудерметовой обойти в национальном рейтинге Светлану Кузнецову и выдвинуться на позицию второй ракетки России (до Екатерины Александровой тоже не так уж и далеко). В полуфинале россиянка одолела 18-летнюю Марту Костюк из Украины – 7:6, 6:4, а до этого оставила не у дел еще одну украинку, пятую ракетку мира Элину Свитолину – 5:7, 6:3, 7:6. Так что Кудерметова тоже не подарок. Но тем интереснее будет финал.