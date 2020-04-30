Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поведала в Instagram, как профессиональным спортсменам приходится жить без регулярных соревнований.

«Пандемия нарушила привычный ход событий. Акценты сдвинулись. Нет соревнований, но есть время на родных и друзей... Как же быстро человек адаптируется, и как по-другому ценится то, чего лишают. Этот мир изменится. Мы научимся ценить саму возможность быть там, где сердце», — написала первая ракетка Беларуси.

Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса нового типа. Соревнования возобновятся не ранее 13 июля. Организаторы уже отменили «Уимблдон-2020», а также перенесли «Ролан Гаррос», который обычно проводится в конце мая, на конец сентября — начало октября. Решение о проведении еще одного турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США — будет принято в июне.