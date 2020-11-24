Арина Пехтерева представит вариант песни для детского «Евровидения» на белорусском языке

Для конкурса песня Арины Пехтеревой «Пришельцы» написана на русском и английском языках, однако белорусская версия делается не только для отечественного, но и для зарубежного зрителя. Клип планируется презентовать в Беларуси, а в дальнейшем разместить на официальной странице конкурса.Детский конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет 29 ноября, прямая трансляция на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» стартует в 19:00. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение мероприятия – событие состоится онлайн. В эфире покажут номера конкурсантов, заранее отснятые с учетом регламента, который разработан, чтобы все дети находились в равном положении, без несправедливых преимуществ: 6 камер, специально сооруженная для номера круглая 7-метровая сцена и только живой звук. Запись выступления Арины Пехтеревой велась в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании.Согласно прошедшей вчера вечером жеребьевке на виртуальную сцену конкурса юной белоруске предстоит выйти под номером 5. Жеребьевка впервые прошла в дистанционном формате на официальной странице детского «Евровидения» на YouTube.К слову, голосовать за понравившихся участников (максимум за представителей трех стран) можно будет уже с пятницы: на официальном сайте проекта можно прослушать лучшие отрывки номеров и сделать свой выбор. Как и в предыдущие несколько лет, при интернет-голосовании можно отдать свой голос в том числе за собственного представителя.Фото: пресс-служба Белтелерадиокомпании