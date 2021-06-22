Аргентинцы обыграли команду Парагвая в матче Кубка Америки по футболу

Аргентинцы реже владели мячом (43% на 57%), били по воротам (8:10) и подали меньше угловых (2:9). Но при этом их атакующие действия выглядели более цельно – и плюс «бело-голубые», в отличие от парагвайцев, один из своих моментов реализовали.Автором единственного мяча на десятой минуте поединка стал Алехандро Гомес.Когда шла первая добавленная к основному времени первого тайма минута, защитник парагвайской дружины Хуниор Алонсо срезал мяч в собственные ворота. Однако автогол был отменен после того, как главный судья поединка обратился к системе видеоассистента рефери (VAR) и зафиксировал офсайд.Лидер аргентинской сборной Лионель Месси провел 147-й матч в составе своей национальной команды и вышел на первое место по этому показателю, сравнявшись с Хавьером Маскерано.В еще одном матче, состоявшемся сегодня ночью по нашему времени, уругвайцы и чилийцы поделили очки – 1:1. Эдуардо Варгас на 26-й минуте вывел сборную Чили вперед. Но на 66-й команда Уругвая восстановила статус-кво благодаря автоголу Артуро Видаля (66).Турнирная таблица квинтета «А» на данный момент выглядит так: 1. Аргентина – 7 очков (3 матча). 2. Чили – 5 (3). 3. Парагвай – 3 (2). 4. Уругвай – 1 (2). 5. Боливия – 0 (2).Положение команд в группе «B» таково: 1. Бразилия – 6 (2). 2. Колумбия – 4 (3). 3. Перу – 3 (2). 4. Венесуэла – 2 (3). 5. Эквадор – 1 (2).В плей-офф квалифицируются по четыре лучшие команды из двух групп – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Финал Кубка Америки запланирован на 10 июля.Изначально турнир должен был состояться в прошлом году в Аргентине и Колумбии. Однако в связи с пандемией COVID-19 соревнования сдвинули на 2021-й и перенесли в Бразилию.