Аргентина отменит ограничения на въезд в страну воздушным транспортом

19 октября 2021 года будет отменено действие ограничений по количеству прибывающих в страну авиапассажиров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное управление гражданской авиации (ANAC).
Утоняется, что власти страны ссылаются на резолюцию, согласно которой квоты по числу прибывающих авиапассажиров в страну могут быть отменены по истечении 14 дней с даты, когда уровень вакцинации населения от COVID-19 достигнет 50% от общего числа жителей. Ранее ограничение на въезд иностранных туристов составляло 28 тысяч человек в неделю.
Ранее сообщалось, что Аргентина планирует открыться для иностранных путешественников с 1 октября. Власти допустили возможность разрешить въезд для туристов из соседних стран без дальнейшего направления на самоизоляцию.
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