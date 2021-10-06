Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.89
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Аргентина отменит ограничения на въезд в страну воздушным транспортом

Аргентина отменит ограничения на въезд в страну воздушным транспортом

19 октября 2021 года будет отменено действие ограничений по количеству прибывающих в страну авиапассажиров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное управление гражданской авиации (ANAC).


Утоняется, что власти страны ссылаются на резолюцию, согласно которой квоты по числу прибывающих авиапассажиров в страну могут быть отменены по истечении 14 дней с даты, когда уровень вакцинации населения от COVID-19 достигнет 50% от общего числа жителей. Ранее ограничение на въезд иностранных туристов составляло 28 тысяч человек в неделю. 

Ранее сообщалось, что Аргентина планирует открыться для иностранных путешественников с 1 октября. Власти допустили возможность разрешить въезд для туристов из соседних стран без дальнейшего направления на самоизоляцию. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы