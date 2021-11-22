Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь

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Владимир Арчаков констатировал, что горький опыт кровопролитных и разрушительных войн, гонки вооружений, балансирования мира на грани всеобщей катастрофы быстро забывается. Он связывает это с глобальной конфликтной конкуренцией за всё: рынки, ресурсы, продовольствие, пресную воду, капиталы, технологии и даже здоровье.
– Понятно, что в этих условиях так называемый золотой миллиард – США и Запад – пытается обеспечить себе безбедное существование за счет утопления всех остальных в нищете, разрухе, войнах и болезнях. Для этого решается целый комплекс задач. Например, политические: по всему миру устраняются или обезглавливаются неугодные политические субъекты, как их сейчас принято называть, режимы. В итоге в мире доминирует исключительно евроатлантическая повестка, – отметил заместитель Госсекретаря.
О непокорной Беларуси: Западу нужна показательная поркаПо словам Владимира Арчакова, обвинения в адрес Беларуси и санкционная политика связаны с независимым курсом страны.
– В данном случае нас просто воспитывают за то, что мы не деградируем в угоду этому "золотому миллиарду". Мы не демонтируем и не разрушаем действующие электростанции, рентабельные производства, науку, здравоохранение, образование и все остальное. Мы конкурентно присутствуем на мировых товарных рынках. Мы не даем превратить страну в свалку отсталых технологий, в экологическую дыру, источник примитивной, дешевой, буквально рабской рабочей силы, – сказал он.
– Мы дружим с Россией, Китаем и арабским миром. Поэтому нас не просто наказывают. Западу нужна показательная порка. Буквально публичная казнь, – подчеркнул он.
О санкциях: еврочиновники сидят и буквально выковыривают их из…У заместителя Госсекретаря складывается впечатление, что многотысячной армии еврочиновников с зарплатами и пенсиями в десятки тысяч евро просто нечем заняться: "Сидят и усердно выдумывают, буквально выковыривают, я не буду говорить, из какого места, эти санкции. Хотя знают из белорусской повестки только три-четыре слова: режим, ОМОН, Окрестина…"
Говоря о влиянии санкций на Беларусь, Владимир Арчаков признал, что они экономический климат в стране не улучшают.
– Но наша страна не останется ни в голоде, ни в холоде. Как раз ответ на вопросы, зачем нам новые электростанции, современные машиностроительные заводы, ухоженное и эффективное сельское хозяйство. Это правда сегодняшнего дня – безопасность через максимальное развитие, – заявил он.
О заборе на границе: пусть посадят туда лучников и поставят котлы с кипящей смолойВладимир Арчаков отметил, что события, связанные с миграционным кризисом и беженцами, – это лишь малая часть всех проблем, которые сегодня есть в Евросоюзе и от которых они не знают лекарства.
– Что касается данной конкретной ситуации, Европа как будто бы спросонья открыла глаза на то, что она никогда не занималась безопасностью границы. Мы ведь знаем, как работают польские и литовские пограничники: 18 часов – пограничники пошли, рабочий день закончился, пункты пропуска замирают, компьютеры виснут, в обе стороны выстраиваются многокилометровые очереди большегрузных автомобилей и сплошные дыры на зеленой границе. Наше пограничное ведомство работает не так, оно работает напряженно, – заметил заместитель Госсекретаря Совбеза.
Беларусь в обеспечение пограничной безопасности вкладывает значительные материальные, организационные, интеллектуальные и людские ресурсы.
– Что касается мигрантов, то каждый год из Беларуси отправлялись и отправляются и непосредственно от границы, и из глубины территории в страны исхода тысячи нелегальных мигрантов. Но они отправляются туда не в гробах и не на костылях. А в самолетах, в нормальных условиях. Конечно, это все требует огромных денег, – заметил Владимир Арчаков.
Он напомнил, что ранее ЕС выделял пограничному ведомству Беларуси небольшое финансирование, но сейчас и того нет. Более того, пытаются перекрыть кислород в экономике, а некоторые соседние страны намерены потратить огромные деньги на строительство стены на границе.
– Стены – никакая это не охрана границы. Это просто профанация и бутафория, выколачивание денег из Европы, США, национальных бюджетов. Так если это бутафория, пусть они еще посадят туда лучников, поставят котлы с кипящей смолой и будет полный антураж, – заметил заместитель Госсекретаря.
Намерения построить стену он назвал двойными стандартами:
– То есть 30 лет Европа себе рукоплещет за то, что она разобрала Берлинскую стену. И тут вдруг почти рядом строят такую же, только в 2 тысячи раз больше. То есть Советскому Союзу опускать железный занавес нельзя, а Западу возводить какие-то стены – это нормально.
О Польше: провокатор военных конфликтов в ЕвропеВладимира Арчакова также попросили прокомментировать наращивание Польшей военного контингента в непосредственной близости у границ Беларуси в нарушение Венской конвенции.
– Польша – это известный и извечный провокатор военных конфликтов на Европейском континенте. Кстати, не является исключением и Вторая мировая война, когда перед самым началом Польша пыталась под шумок оттяпать кусок территории у Литвы, потом у Чехословакии. Потом она не разрешила через свою территорию пройти Красной армии, чтобы спасти от нацистской аннексии Чехословакию. Теперь она не пускает мигрантов через свою территорию, – заметил он.
Заместитель Госсекретаря подчеркнул, что Польше на всех глубоко наплевать: на соседей, союзников, партнеров.
– Она всегда руководствуется исключительно своими интересами. Тем более что сейчас Польша дружит с США. У них совместная военная концепция, планы обороны, военно-техническое строительство, оснащение вооруженных сил. Все это поверх членства обеих стран в НАТО. И, конечно, за счет польских налогоплательщиков. Поэтому что для Польши значат Германия, Великобритания, Франция? Подумаешь, когда у нее такая крыша, – считает Владимир Арчаков.
О возможности реальной войны: существенно возрастает риск непредсказуемости и случайностиЗаместителя Госсекретаря спросили, стоит ли в такой ситуации готовиться к реальной войне.
– Я не думаю, что дело дойдет до вооруженного конфликта, хотя в такой ситуации очень существенно возрастает риск непредсказуемости и даже случайности, – ответил он.
Вместе с тем Владимир Арчаков призвал не забывать уроки новейшей истории.
– Вспомните Югославию. Ведь никто до последнего момента не верил, что с ней случится то, что случилось. Наш Глава государства зачастую вспоминает Сирию и Ливию. Мне когда-то пришлось там побывать. Это был рай на земле. Пусть не совсем богатые, но добрые, красивые страны, где рядом существуют совершенно различные религии. Представьте, в главной мечети страны в Дамаске веками хранятся исконные христианские святыни. А самому этому городу почти 5 тысяч лет. Сколько лет США? И они пытаются учить там людей, как им жить и правильно думать, – сказал заместитель Госсекретаря Совета Безопасности.
Он подчеркнул, что Беларусь в вопросе обороны, защиты западных границ государства действует в союзе с Россией, существует совместная российско-белорусская региональная группировка войск, а буквально недавно была принята военная доктрина Союзного государства.
– Прошедшее учение "Запад-2021" показало высокую выучку войск и безукоризненное взаимодействие сил и средств. Более того, готовность двух стран к тому, чтобы незамедлительно и адекватно отреагировать на любой выпад, откуда бы он только ни последовал, – обратил внимание Владимир Арчаков.
Кроме того, добавил он, действует единая региональная система противовоздушной обороны. Последнее тому подтверждение – пролет российской стратегической авиации в сопровождении белорусских истребителей.
– Поэтому у нас есть чем ответить. И, если понадобится, конечно, мы ответим, – резюмировал заместитель Госсекретаря.