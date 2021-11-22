Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь

О непокорной Беларуси: Западу нужна показательная порка

О санкциях: еврочиновники сидят и буквально выковыривают их из…

О заборе на границе: пусть посадят туда лучников и поставят котлы с кипящей смолой

О Польше: провокатор военных конфликтов в Европе

О возможности реальной войны: существенно возрастает риск непредсказуемости и случайности

Владимир Арчаков констатировал, что горький опыт кровопролитных и разрушительных войн, гонки вооружений, балансирования мира на грани всеобщей катастрофы быстро забывается. Он связывает это с глобальной конфликтной конкуренцией за всё: рынки, ресурсы, продовольствие, пресную воду, капиталы, технологии и даже здоровье.– отметил заместитель Госсекретаря.По словам Владимира Арчакова, обвинения в адрес Беларуси и санкционная политика связаны с независимым курсом страны., – сказал он., – подчеркнул он.У заместителя Госсекретаря складывается впечатление, что многотысячной армии еврочиновников с зарплатами и пенсиями в десятки тысяч евро просто нечем заняться: "Сидят и усердно выдумывают, буквально выковыривают, я не буду говорить, из какого места, эти санкции. Хотя знают из белорусской повестки только три-четыре слова: режим, ОМОН, Окрестина…"Говоря о влиянии санкций на Беларусь, Владимир Арчаков признал, что они экономический климат в стране не улучшают., – заявил он.Владимир Арчаков отметил, что события, связанные с миграционным кризисом и беженцами, – это лишь малая часть всех проблем, которые сегодня есть в Евросоюзе и от которых они не знают лекарства., – заметил заместитель Госсекретаря Совбеза.Беларусь в обеспечение пограничной безопасности вкладывает значительные материальные, организационные, интеллектуальные и людские ресурсы.– заметил Владимир Арчаков.Он напомнил, что ранее ЕС выделял пограничному ведомству Беларуси небольшое финансирование, но сейчас и того нет. Более того, пытаются перекрыть кислород в экономике, а некоторые соседние страны намерены потратить огромные деньги на строительство стены на границе.– заметил заместитель Госсекретаря.Намерения построить стену он назвал двойными стандартами:Владимира Арчакова также попросили прокомментировать наращивание Польшей военного контингента в непосредственной близости у границ Беларуси в нарушение Венской конвенции., – заметил он.Заместитель Госсекретаря подчеркнул, что Польше на всех глубоко наплевать: на соседей, союзников, партнеров., – считает Владимир Арчаков.Заместителя Госсекретаря спросили, стоит ли в такой ситуации готовиться к реальной войне., – ответил он.Вместе с тем Владимир Арчаков призвал не забывать уроки новейшей истории., – сказал заместитель Госсекретаря Совета Безопасности.Он подчеркнул, что Беларусь в вопросе обороны, защиты западных границ государства действует в союзе с Россией, существует совместная российско-белорусская региональная группировка войск, а буквально недавно была принята военная доктрина Союзного государства., – обратил внимание Владимир Арчаков.Кроме того, добавил он, действует единая региональная система противовоздушной обороны. Последнее тому подтверждение – пролет российской стратегической авиации в сопровождении белорусских истребителей.– резюмировал заместитель Госсекретаря.