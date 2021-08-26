Арабский инвестор Мохамед Али Алаббар заявил о возведении в Минске одного из лучших проектов в мире

Компания Emaar Properties реализует в Минске один из лучших проектов в мире. Об этом заявил журналистам основатель компании Мохамед Али Алаббар, посетивший белорусскую столицу, передает БЕЛТА.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и Мохамед Али Алаббар обсудили сегодня вопросы строительства в Минске умного города "Северный берег".
"Во время встречи обсудили развитие проекта, ознакомились с дизайном, скоро представим всю программу, – рассказал Мохамед Али Алаббар. – Большое внимание уделили обсуждению качества жизни в комплексе. Каждый может построить жилье, но создать идеальные условия не только в объекте, но и за его пределами – задача более серьезная. При реализации проекта применим лучшие технологии, встроим искусственный интеллект, максимально дружественно отнесемся к окружающей среде. На территории люди смогут найти развлечения на любой вкус: музыка, театр, даже пляж. За последние 25 лет мы реализовали много проектов, но этот будет одним из лучших в мире".
Как отметил Владимир Кухарев, юридические тонкости проекта специалисты отработали, сегодня внимание уделили практической реализации. В частности, обсудили возведение административных зданий и сооружений, выставочного центра и центра финансовых технологий.
"Сейчас на территории проводят изыскательские работы. В ближайшее время представят 3D-концепции по всем зданиям на площадке. Тогда можно будет приступать непосредственно к возведению объектов", – подчеркнул глава столицы.
Комплекс "Северный берег" разместится в границах МКАД – пр. Победителей – ул. Орловская – Цнянское водохранилище. Стоимость реализации проекта составит $4 млрд. В состав комплекса войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м. Предусматривается также возведение национального выставочного центра, института искусственного интеллекта, минского центра международной торговли. Реализовать проект планируют в течение 2021–2040 годов.
Мохамед Али Алаббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Он идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая, совладелец крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна.
Фото: БЕЛТА