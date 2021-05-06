Апрельская благотворительная акция «Доброе сердце» в Минске поддержала более 1500 человек

говорится в сообщении на официальном портале Белорусской православной церкви.В праздник Пасхи руководитель молодежного движения Николай Комарчук поздравил многодетные семьи, а также семьи, в которых есть люди с инвалидностью. Все гости получили подарки, с любовью и вниманием собранные волонтерами движения Agios.– проинформировали организаторы.Во время акции трудились все участники молодежного движения Agios – 117 человек. Руководство движения выражает сердечную благодарность всем, кто принял участие в благотворительном мероприятии «Доброе сердце» и внес свою лепту в доброе дело:В составе молодежного движения Agios Всехсвятского прихода – студенты и молодые специалисты в возрасте от 16 до 28 лет. Акция «Доброе сердце» – постоянный проект социального и волонтерского подразделения. В 2020 году помощь была оказана более чем 2000 человек.Фото БПЦ