Апрельская благотворительная акция «Доброе сердце» в Минске поддержала более 1500 человек

Молодежное движение Agios Всехсвятского прихода белорусской столицы подвело итоги апрельской благотворительной акции «Доброе сердце, в рамках которой в ТРЦ «Дана Молл» был организован сбор продуктов и непродовольственных товаров для многодетных семей, инвалидов, одиноких пожилых людей, проживающих в Первомайском районе Минска, а также детей-сирот.
– Старания дали добрые плоды – по итогам акции была организована помощь для 1502 человек, – говорится в сообщении на официальном портале Белорусской православной церкви. – На вырученные средства движением были сформированы продуктовые наборы для пожилых людей – подопечных Территориального социального центра Первомайского района Минска. Помощь уже получили дети с органическим поражением нервной системы и психики Дома ребенка № 1 г. Минска, а также маленькие пациенты Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.
В праздник Пасхи руководитель молодежного движения Николай Комарчук поздравил многодетные семьи, а также семьи, в которых есть люди с инвалидностью. Все гости получили подарки, с любовью и вниманием собранные волонтерами движения Agios.
– На светлой седмице акция продолжается: молодые люди повезут подарки для своих маленьких подопечных – воспитанников Руденской вспомогательной школы-интерната для детей с особенностями психофизического развития, – проинформировали организаторы.
Во время акции трудились все участники молодежного движения Agios – 117 человек. Руководство движения выражает сердечную благодарность всем, кто принял участие в благотворительном мероприятии «Доброе сердце» и внес свою лепту в доброе дело:
– Вы помогли случиться чуду! Такие добрые дела не остаются без награды, по словам святителя Иоанна Златоуста: «Добродетель требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость».
В составе молодежного движения Agios Всехсвятского прихода – студенты и молодые специалисты в возрасте от 16 до 28 лет. Акция «Доброе сердце» – постоянный проект социального и волонтерского подразделения. В 2020 году помощь была оказана более чем 2000 человек.
Фото БПЦ
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Апрельская благотворительная акция «Доброе сердце» в Минске поддержала более 1500 человек
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