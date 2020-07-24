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Apple заподозрили в обмане потребителей

Техас и еще несколько американских штатов приступили к предварительному расследованию из-за предполагаемого обмана покупателей со стороны компании Apple. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.



В документе от 27 марта генпрокурор Техаса Кен Пэкстон сообщил, что отдел защиты потребителей его офиса начал это расследование, чтобы обуспечить соблюдение норм правопорядка. Подчеркивается, что если будут выявлены злоупотребления, то отдел инициирует судебный процесс.

Но какие именно злоупотребления имеются в виду, не говорят. В документе также не уточныется, какие штаты, кроме Техаса подозревают Apple в обмане.

В мае Apple обвинили в массовой прослушке пользователей через голосовой помощник Siri. Заявление о нарушении прав потребителей оформил Тома Ле Боньек (Thomas le Bonniec), ранее трудившийся в Apple по субподряду. По его словам, несмотря на публичные извинения от американской компании, она продолжает записывать и изучать разговоры пользователей, тем самым нарушая основные гражданские права населения. Такое письмо было разослано во все офисы европейских регуляторов, которые занимаются контролем сбора и хранения данных.
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Фото: Рейтер
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