Apple выпустит планшет с совершенно новым экраном

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Отмечается, что дебютной моделью с подобным экраном станет 10,9-дюймовый планшет, возможно, новый iPad Air. Затем такой дисплей получат 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro. При этом инсайдеры уточняют, что для последнего останется альтернатива в виде miniLED-матрицы.Предположительно, переход на новый тип дисплеев в планшетах Apple начнется уже в 2022 году. К слову, такие экраны уже используются в смартфонах iPhone.Преимущество технологии органических светодиодов в том, что они обладают более высокой яркостью, иной цветопередачей и настоящим черным цветом. При работе OLED-панели гораздо меньше потребляют энергии.